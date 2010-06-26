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На проекты по обустройству Нарочанского региона инвесторам будут предоставлены льготы

26 июня 2010 13:42
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Об этом шла речь на выездном заседании Президиума Совета министров.

В центре внимания — развитие курортной зоны до 2015 года. Делегация посетила детский лагерь «Зубренок» и санаторий «Спутник». В частности, здесь планируется строительство и реконструкция объектов здравоохранения, физкультуры и спорта, создание благоприятных условий для отдыха и повышение качества сферы обслуживания.

В перспективе в Нарочанском крае санаторно-оздоровительный и туристический центр выйдет на европейский уровень и будет более эффективно использовать природно-ресурсный потенциал территории. Для этого необходимо порядка 420 млрд. рублей, причем инвестиции составят около половины необходимой суммы.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Все предстоящее пятилетие субъекты хозяйствования, которые будут здесь функционировать, не будут платить налог на прибыль, земельный налог и налог на недвижимость. Я считаю, что это достаточно хороший стимул для того, чтобы стать на ноги и получить старт для последующего развития.

# Туризм

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