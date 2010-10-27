Можно посетить Пекин и больше никуда не ездить: китайцы подделали весь мир в местном Парке

Раньше туристы, оказавшись в Пекине, первым делом стремились увидеть Китайскую стену. После Олимпиады-2008 предпочтения изменились: грандиозные спортивные сооружения – вот что манит гостей столицы сегодня. Ежегодно те, кто не смог побывать на играх, приезжают в Пекин, чтобы вдохнуть атмосферу соревнований, которая и по пришествие многих месяцев никуда не исчезла.

Конечно, по большей части в Пекин со всех уголков страны приезжают сами китайцы. Они создают вокруг такой ажиотаж, что ощущение того, что Олимпийские игры продолжаются, не покидает туристов. Глядя на их сосредоточенные лица, понимаешь, как важна была Олимпиада для китайцев.

Кажется, нет ни одного жителя Китая, который бы не внес свою непосильную лепту в дело Олимпиады. «Водный куб» был построен на деньги китайцев, которые живут за рубежом. Сумма строительства составила 200$ млн. «Водный куб» ни на что не похож, его ни с чем нельзя сравнить...

Но больше всего поражает «Птичье гнездо» – гордость устроителей игр. Такое название стадион получи неспроста. Огромные стальные прутья переплетены так, что и правда напоминают гнездо какой-то птицы. В этом здании проходило открытие и закрытие Олимпиады-2008. Сейчас, чтобы попасть туда, нужно отстоять огромную очередь. Ежедневно миллионы китайцев приезжают сюда, чтобы прикоснуться к этому стадиону, словно к мощам какого-то великого святого, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Внутри гнездо выглядит так же, как и любой другой стадион, только гораздо больше. Во время открытия и закрытия Олимпиады на его трибунах находилось около 100 000 человек. Сегодня можно посидеть не только в креслах арены, но и на самом поле.

Олимпиада преобразила Пекин. Город стал красивее, чище и удобнее для жизни. Например, сегодня в Пекине не встретишь таких жутких многокилометровых пробок, которые есть, например, в Москве. Город движется по новым дорогам и современным развязкам, благодаря введению очень строгих правил.

До и во время игр на дороги Пекина можно было въезжать и выезжать только по четным или нечетным дням, в зависимости от последней цифры номера автомобиля. Благодаря этому новшеству в городе стало не только проще ездить, но и дышать. Как показали исследования – воздух стал чище в разы.

Поэтому по окончанию Олимпиады власти Пекина решили не останавливаться на достигнутом и ввели новые правила. Въезжать в город без проблем пекинцы могут только в выходные. В будние дни действуют ограничения: последняя цифра на номере машины говорит о том, в какой день нужно оставить свою машину дома. Например, 1 и 6 – означает в понедельник, 2 и 6 – во вторник. Такая интересная система по борьбе с пробками.

Пекинцев подобные правила не пугают, они просто меняют раз в неделю 4 колеса на 2, тем более что есть выделенная полоса для велосипедистов. В Пекине и стар и млад крутит педали. Это очень удобно, ведь машину в центре не припаркуешь: это запрещено законом. А вот с двухколесным транспортным средством нет никаких проблем.

Причем, не обязательно покупать велосипед, за сущие копейки его возможно арендовать. На каждой станции метро есть свои стоянки. Пекинцы зачастую оставляют свои авто на въездах в город, доезжают до центра на метро, а по городу перемещаются на велосипеде.

А вот чтобы попасть в пекинское метро нужно купить билеты в специальных автоматах. Но покупка билета не гарантирует входа, в пекинском метро правила при входе такие же, как в аэропорту. Вас проверяют и досматривают, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Китайцы поставили перед собой цель: через 10 лет сделать свое метро самым большим в мире. Судя по всему: так оно и будет. Олимпиада явно показала: у жителей КНР слова с делом не расходятся. Уже сегодня многое вызывает уважение.

В Пекине две Великие стены: одна настоящая, а вторя – нет. Причем от этой стены до Москвы не 8 часов лету, а всего-то 2 минуты. Такое перемещение в пространстве возможно только в Пекинском парке мира. На огромной территории (почти 50 гектаров) находятся копии самых известных архитектурных шедевров из 30 стран. Можно посетить Пекин и больше никуда не ездить. Китайцы, мастера подделок, кажется, обошли сами себя: подделали целый мир. Миниатюры в этом парке выполнены в масштабе 1:8.