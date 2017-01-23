«Моя первая книга о Минске»: школьница Елизавета Хилькевич написала детский путеводитель по столице

Город глазами детей. Школьница Елизавета Хилькевич написала увлекательный путеводитель по столице. Предлагаем познакомиться с юным автором и открыть для себя сказочный Минск.

Работу над детским путеводителем Елизавета начала с легкой подачи отца пять лет назад. На тот момент известный минский краевед Владислав Хилькевич уже выпустил несколько книг о любимом городе и предложил маленькой дочери попробовать себя в роли рассказчика. Без всякого промедления девочка принялась за работу над своим первым текстом о столичном бриллианте – Национальной библиотеке.

Елизавета Хилькевич, автор путеводителя «Моя первая книга о Минске»:

У нас очень большая домашняя библиотека про город Минск, поэтому довольно было легко искать информацию. И, конечно же, интернет в помощь.

К выбору фактов Елизавета подошла ответственно. Уж очень ей хотелось, чтобы во время путешествия перед маленькими горожанами открывались все тайны столицы. Возможно, поэтому экскурсия от Елизаветы приобрела мистический оттенок, ведь детям так нравятся сказки и легенды.

Елизавета Хилькевич, автор путеводителя «Моя первая книга о Минске»:

В Александровском сквере находится самый старый фонтан города Минска, ему более 140 лет. И для того, чтобы туда попасть, полюбоваться на этот фонтан, нашим прабабушкам, прадедушкам приходилось платить деньги. Вход в этот парк тогда был платным. Сейчас этот парк бесплатный, туда можно прийти, расслабиться с друзьями, с родными и посмотреть этот фонтан.

Именно Александровский сквер начинает знакомство читателей с Минском в путеводителе. И здесь мы узнаем не только о старинном фонтане, но и о пересечении двух линий метрополитена в этом месте, и об уникальных достопримечательностях, расположенных вблизи сквера. А чтобы фактический материал не наскучил юным непоседам, Елизавета предложила читателям прямо в книге раскрашивать любимый город.

Украшают книгу и огромное количество легенд и сказок, собранных Елизаветой из разных источников. Больше всего юный экскурсовод любит прогулки по самой мистической части Минска – Верхнему городу.

Елизавета Хилькевич, автор путеводителя «Моя первая книга о Минске»:

Сейчас мы находимся возле городской Ратуши, с ней связано немало легенд. Одна из них про то, что обитает призрак. Призрак шляхтича Волотковича, который был пьяный и устроил дебош в здании Ратуши. Начал размахивать шпагой, случайно задел статую Христа, за что его и расстреляли именно здесь. Сейчас он обитает в Ратуше и ищет своих обидчиков, чтобы им отомстить. Поэтому призрак можно увидеть здесь довольно часто.

Как известно, современное белоснежное здание было возведено в начале 2000-ых по старинным чертежам той самой Ратуши, которая находилась в городе до XIX века. Разрушена она была по приказу российского императора Николая I в 1857 году.

Рядом с городской Ратушей расположено еще одно восстановленное здание – концертный зал Детской филармонии. Он был воссоздан по чертежам церкви Святого Духа, которая была построена здесь в XVII веке. Существует удивительная легенда, связанная с этим местом.

Елизавета Хилькевич, автор путеводителя «Моя первая книга о Минске»:

Однажды на вечернюю службу пришел старик, у него случилось несчастье – сгорел дом. Он остался без ничего. Он начал молиться Божьей Матери. Та его пожалела и подарила ему алмаз. На выходе старика задержали и обвинили в краже алмаза. Но когда был суд, многие свидетели рассказали эту историю, алмаз решили оставить старику. Но сказали ему больше никаких подарков ни от Бога, ни от святых не брать.

В Верхнем городе находится самое таинственное место в Минске – Дом масонов. Члены закрытого общества заседали в этом трехэтажном здании. Особенность здания была в том, что здесь совсем не было окон. А чтобы не привлекать внимание прохожих, оконные проемы сымитировали с помощью цветных стекол.

Тогда улица, на которой располагался Дом масонов, назвалась Монастырской, сегодня это Музыкальный переулок.

Елизавета Хилькевич, автор путеводителя «Моя первая книга о Минске»:

Музыкальный переулок (или по-старому Монастырская улица) – самая узкая улица Минска. Говорят, что здесь живет городское эхо, по вечерам можно услышать шаги горожан.

Следующая точка путешествия по Минску Елизаветы – Юбилейная площадь. Ведь здесь героя древней легенды можно увидеть.

Елизавета Хилькевич, автор путеводителя «Моя первая книга о Минске»:

Давным-давно под Юбилейной площадью жил страшный змей, все его боялись. И чтобы задобрить его, приносили в жертву красивых девушек. Однажды пришел богатырь, который победил змея и бросил его тело в Свислочь. Долгое время после того случая горожане в час отлива могли видеть тело убитого змея.

С тех пор эту гору называют Змеевой. А в пещере чудовища, можно представить, расположена станция метро «Фрунзенская». Отсюда мы и отправляемся в еще в одно мистическое место Минска на набережной реки Свислочь.

Легенда о столичной речке уходит своими корнями в XVIII век.

Елизавета Хилькевич, автор путеводителя «Моя первая книга о Минске»:

Жила тогда в Минске одна красивая девушка, каждый день к ней приезжали свататься женихи, но всех она отвергала, так как считала недостойными ее. Однажды влюбился в нее один молодой красивый, но бедный человек, но любовь его была безответной. Как-то раз застал он свою возлюбленную с уродливым, но богатым горожанином. Злость просто охватила его. И когда девушка осталась одна, тот схватил ее, связал и отнес на берег Свислочи, кинул в реку со словами «Не доставайся никому». С тех пор, как говорят, в реке обитает русалка.

Через такие увлекательные легенды знакомство малышей с Минском станет легким и нескучным.

Несмотря на то, что книга вышла не так давно, девушка уже взялась за новый проект. И здесь вновь огромную роль сыграла любовь к волшебству и сказкам. На бумаге Елизавета совмещает столичные здания со знаменитыми мировыми сооружениями. Например, она попыталась представить, как выглядел бы ЦУМ, если бы его взялся создавать архитектор Лондонского парламента. Или если бы минскую Ратушу строил создатель Эмпайр-стейт-билдинг, а над проектом телебашни на Коммунистической трудился бы Гюстав Эйфель.

Возможно, все эти детские фантазии уже через некоторое время перерастут во взрослые архитектурные проекты, о которых мы обязательно расскажем в программе «Минск и минчане» на СТВ.