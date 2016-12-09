Минспорта и туризма: Витебская и Гродненская области лидируют по темпам роста туристических услуг

Новости Беларуси. Витебская и Гродненская области лидируют по темпам роста туристических услуг. Об этом сообщают в Министерстве спорта и туризма. К нам чаще стали приезжать гости из Китая, Турции, Израиля и Индии.

За 9 месяцев 2016 года темпы роста экспорта туристических услуг россиянам и украинцам превысили показатели 2015-го. Стало больше иностранцев, которые воспользовались правом безвизовых поездок в Беловежскую пущу и на Августовский канал. Особое внимание развитию агроэкотуризма, который является одним из перспективных направлений в мире. Приезжающие в Беларусь все чаще выбирают сельских отдых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.