Медицинский туризм в Австрии

Медицинский туризм набирает все большие обороты. Многие европейцы приезжают именно в Австрию, чтобы почерпнуть свою порцию здоровья. В Австрии для этого есть масса способов.

Если вы планируете путешествие по Австрии, то начните его с покупки билета на австрийскую авиакомпанию. Вы будете окружены знаменитым австрийским гостеприимством. Географическое расположение Австрии – настоящий подарок для ее жителей и гостей. Горы, реки, озера, живописные парки создают в центре Европы настоящую Мекку для желающих провести время с пользой для здоровья. Ну вот в каком столичном городе можно поправить свое здоровье? Ответ один: только в Вене. Начать стоит с прогулок по парку.

Парки в Вене настолько большие, что перемещение по ним – целое и настоящее путешествие. Чтобы его осуществить нужно взять напрокат велосипед. Поражает то, насколько грамотно организован ландшафт парка. Здесь без труда можно найти занятия по душе и себе, и своим детям.

Если вам необходимы медицинское обследование и помощь – добро пожаловать в многочисленные австрийские санатории и оздоровительные центры. В частных клиниках есть свои замечательные сады, куда можно выйти и подышать свежим воздухом. Эта атмосфера очень важна для лечебного процесса.

Родильное отделение одной из клиник. Очень большой ландшафт: родильный стол, кресло, есть родильная ванная. Женщины могут рожать по своему желанию каким угодно способом. Кроме того, на помощь приходит атмосфера сада, куда выходят окна родильной.

Кристиан Кайнц, медицинский директор частной клиники «Дёблинг»:

К нам приезжает рожать много женщин, в том числе и из России. Секрет такой популярности в том, что мы предлагаем уникальную комбинацию: безопасность, приятная атмосфера и передовые технологии.

Обстановка в родильном отделении очень сильно напоминает детский сад. Она абсолютно не нервозная, не встревоженная. Смесь пятизвездочной гостиницы вместе с санаторием и теплым домом, где есть бабушка и дедушка, искренние люди.

Важно, что в австрийской медицине очень хорошая взаимосвязь между специалистами разных направлений. Не пациент обращается к врачам, а врачи обращаются к пациенту, обговаривают все между собой. Для русских клиентов есть рускоговорящйи врач.

Уникальные методы восстановления помогут быстро прийти в норму после операции или травмы. Сюда приезжают спортсмены со всего мира. Многие считают, что лечение в частных клиниках намного дороже, чем в государственных. Но это наоборот. У нас ставка в день гораздо меньше, чем в государственной клинике.

Такое положение вещей – очень заманчиво для туриста. Тем более, сама Вена – наилучшая терапия для любого заболевания. Тем более, истинно русского – хандры. Никогда не бойтесь подорвать свое здоровье перекусами на улицах Вены. Во-первых, это абсолютно безопасно. Во-вторых, очень вкусно.

Полакомившись на улице, нельзя не побаловать себя десертом. Сделать это надо обязательно в кафе отеля Saher. Этот отель – одна из достопримечательностей Вены. Построен он был в XIX веке сыном создателя знаменитого десерта OriginalSaherTort. Этот отель входит в цепь лучших отелей мира. Вкусить знаменитый десерт можно в сети кафе, ресторанчиков или магазинов отеля. Цены вполне демократичны.

Продолжая шоколадную тему, нужно отметить одну из главных жемчужин отел – спа-центр. Главная приманка для гостей – эксклюзивные шоколадные процедуры. После этого вы будете еще 2 дня пахнуть шоколадом.