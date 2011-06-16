Медицинские расходы белорусских туристов, пострадавших в Турции, покроют страховки

Об этом сообщил заместитель директора туроператора, отправившего белорусов на отдых.

Самолет с нашими соотечественниками на борту приземлится в Национальном аэропорту Минск сегодня около часа дня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По словам представителя агентства, инцидент в полной мере квалифицируется как страховой случай. Туристам оплатят медицинские расходы, а также временное проживание в отеле и звонки домой.

Напомним, наши соотечественники пострадали в аварии, произошедшей накануне по пути в аэропорт Бодрума. Туристы направлялись на авиарейс в Минск. По словам очевидцев, примерно в десяти километрах от города микроавтобус начало крутить, после чего он дважды перевернулся. По одной из версий, водитель — гражданин Турции — заснул за рулем. Официальная причина будет озвучена турецкими властями.