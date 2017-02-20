Мастер-классы в театрах и волонтерские движения: иностранцы все больше влюбляются в Минск

Чем интересен Минск иностранным гостям? Туристов манят достопримечательности, природа, кухня, история. А студенты приезжают в нашу столицу, чтобы попасть на мастер-классы к белорусским преподавателям и получить практику у наших специалистов.

Вот уже 10 лет Международное общественное объединение «Театро» совместно с французской ассоциацией театров организовывают в Беларуси мастер-классы для европейских студентов. В нашей столице на обучение ребят принимает Республиканский театр белорусской драматургии. В 2017 году постигать азы театрального искусства в Минск приехали и Шарлотт, и Габриэль. Русский язык выучили на месте.

Шарлотт с детства мечтала стать актрисой и всегда хотела поближе познакомиться с белорусской театральной школой. От друзей узнала о возможности стажировки в Минске и, не раздумывая, отправилась в нашу столицу.

Шарлотт Раутенфельд, стажер проекта международного общественного объединения «Театро» (Франция):

У меня было две подруги, которые приезжали два года назад. Они сказали, что было удивительно, здорово. Я решила приезжать на девять месяцев.

История Габриэля очень похожа. О стажировке в Минске парень также узнал от своих французских друзей. И ему захотелось познакомиться со столичными театрами и перенять опыт у белорусских коллег по сцене.

Габриэль Пик, стажер проекта международного общественного объединения «Театро» (Франция):

Одна подруга сказала мне, что сделала школу в Беларуси. Мне стало интересно. Поэтому посмотрел в интернете, видел по-разному школу, захотел посмотреть. Будет хороший опыт.

Белорусская театральная школа в корне отличается от французской. Здесь, как отмечают ребята, готовят более универсальных артистов, которые могут и петь, и танцевать, и делать различные трюки, и, конечно же, талантливо играть.

Габриэль Пик, стажер проекта международного общественного объединения «Театро» (Франция):

Здесь у вас другой взгляд о театре. Во Франции театры больше в голове. Мы много говорим. А здесь больше в теле, мы не только говорим, поем. Мы занимаемся боксом, фехтованием, дикцией.

Французские актеры занимаются с белорусскими преподавателями шесть дней в неделю. Иногда занятия длятся до позднего вечера. Ребята уверены: благодаря такому интенсивному курсу им будет легче выдержать огромную конкуренцию во Франции.

Шарлотт Раутенфельд, стажер проекта международного общественного объединения «Театро» (Франция):

Мы приезжаем в 8 часов утра, уезжаем в 9-10 вечера. Очень тяжело, но нам нравится. Мы всегда вместе, это помогает.

Несмотря на то, что основной формой стажировки являются мастер-классы, молодые французские актеры уже успели поучаствовать в нескольких постановках Республиканского театра белорусской драматургии. В числе самых грандиозных выступлений – большой новогодний спектакль-концерт «Колядное рандеву», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Габриэль Пик, стажер проекта международного общественного объединения «Театро» (Франция):

Одевались в типичные костюмы, с леном, большие рубашки, танцевали. Традиционные народные песни.

В насыщенном графике ребятам не всегда удается найти свободное время для прогулок по Минску. Но, несмотря на это, впечатление о нашей столице у французов уже сложилось.

Габриэль Пик, стажер проекта международного общественного объединения «Театро» (Франция):

Столица, конечно, большой город. Когда я смотрю на Париж, это огромный город, а здесь меньше, мне больше понравилось.

Успели ребята пообщаться и с жителями нашей столицы. В один голос отмечают гостеприимство минчан.

Габриэль Пик, стажер проекта международного общественного объединения «Театро» (Франция):

Очень гостеприимные, больше, чем во Франции. Чай, печенье, мне очень приятно.

Шарлотт Раутенфельд, стажер проекта международного общественного объединения «Театро» (Франция):

Они кажутся очень холодными, закрытыми. Когда ты разговариваешь с ними, идешь дальше, это удивительно, ты открываешь в себе другое. Это очень интересно.

Аличе и Даниел приехали в Минск, чтобы поработать волонтерами. Уже несколько лет Беларусь входит в состав Европейской волонтерской службы. Ежегодно ребята из разных стран приезжают в нашу столицу, чтобы получить опыт участия в волонтерском движении. Так, год назад, оставив все дела в Будапеште, Даниел впервые приехал в Минск с огромным желанием помогать и учиться.

Сегодня каждую неделю он приезжает в столичный Социально-педагогический центр с приютом, чтобы поделиться с детьми добротой и знаниями.

Даниел Визы, волонтер БОО «Мир без границ» (Венгрия):

Мы вместе с Аличе здесь организовывали творческую мастерскую. Мы помогаем детям развить творческое мышление. До этого у меня практически не было опыта общения с детьми, но когда я приехал в Минск, начал читать различную литературу по воспитанию детей и их развитию. И сейчас применяю это на практике. Оказалось, что не так уж тяжело их заинтересовать. Для меня самое важное, чтобы они получали удовольствие и больше смеялись.

Перенимает опыт у белорусских коллег и Аличе. Она приехала к нам в столицу из Италии. И уже настолько привязалась к детям, что совсем не хочет уезжать.

Аличе Раника, волонтер БОО «Мир без границ» (Италия):

Я не думала, потому что приехала один раз. Дети рады.

Даниел и Аличе с легкостью находят общий язык с малышами. И ни капли не жалеют, что приехали именно в Минск. Они в восторге и от города, и от его жителей.

Аличе Раника, волонтер БОО «Мир без границ» (Италия):

Я привезла чуть-чуть Италии. Я живу в Курасовщине, все женщины в магазине меня знают, спрашивают, когда вернусь, просят не уезжать. Это мне понравилось, потому что это необычно.

Даниел Визы, волонтер БОО «Мир без границ» (Венгрия):

Моя любимая часть города – старый Минск. Мне очень нравится Немига, она напоминает Будапешт, чувствую себя как дома. Минск очень культурный город, здесь часто проводят различные фестивали и даже есть бесплатные кинопоказы. В Будапеште такого нет, потому мне здесь очень нравится.

Знакомство с городом у Аличе началось задолго до приезда в Минск. Она много читала о нашей столице в интернете. И уже тогда влюбилась в Октябрьскую улицу.

Аличе Раника, волонтер БОО «Мир без границ» (Италия):

Я очень люблю Минск. Год живу здесь, не хочу уезжать. Это мое любимое место. Раньше читала в интернете, что Минск – очень серый город, чистый, граффити нет. Но когда приехала сюда, на эту улицу, увидела граффити, цветы. Мне очень понравилось. Я приехала из Италии, города Бергамо. Там тоже были граффити, но мэр решил, что это некрасиво, удалил все. Тут молодая улица. Я была на фестивале, много артистов приехало. Мне нравится.

Волонтерская программа Аличе и Даниела скоро закончится. Уже у себя на родине они смогут не только поделиться полученным опытом, но и рассказать о красоте нашей столицы, которая запомнилась им своими цветными улицами и яркими фестивалями.