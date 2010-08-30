Масштабный водно-болотный маршрут планируется создать в Беларуси

В нем объединятся 5 экологических троп. Две из них – в ландшафтном заказнике «Средняя Припять» в Пинском районе, по одной – в Столинском и Лунинецком районах, а также в заказнике «Споровский» в Березовском районе. Именно здесь маршрут начнется, а, следовательно, и завершится.На прохождение понадобится около трех дней. Возможно, в будущем его продлят и по территории Украины. Основная цель маршрута – показать природные ландшафты Белорусского Полесья и дать туристам представление о роли и значении этого региона для всей Европы.