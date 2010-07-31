Лукашенко: В некоторых странах туризм формирует до половины бюджета. Мы это можем сделать

Нарочанский край необходимо сделать территорией отдыха мирового уровня. Об этом заявил Президент Беларуси, посещая с рабочей поездкой Минскую область. Глава государства провёл совещание по разработке госпрограммы развития курортной зоны Нарочанского региона. Этот край — настоящая жемчужина, которой нужна достойная оправа, подчеркнул Президент.

Нарочь — красивейшие места. Озеро, лес, казалось бы, что ещё нужно для счастья. Но романтика в палатке современного туриста не устраивает. Нужны и хлеб, и зрелища.

Чтобы увидеть всё своими глазами, мы несколько дней изучали местность и присматривались к санаториям и базам отдыха. Кстати, именно в них жизнь бурлит в любое время года, в отличие от кемпингов. Есть места, куда путевки раскупаются за полгода до летнего сезона и где подлечиться стремятся и европейцы. Но новизной ремонта, отличным сервисом и налаженным досугом похвастать могут не все.

Марина Коростелева, отдыхающая из Москвы:

Очень много водоёмов, но не организован сервис для рыбаков. Это тоже нужно делать.

Анатолий Казачков, отдыхающий из Москвы:

В гостинице номера очень хорошие, но общепитовским комплекс соответствует тому уровню, который был в советское время. Конечно, это надо переделывать.

С состоянием современных нарочанских мест отдыха ознакомился сегодня и Президент. Это уже второй день рабочей поездки по Минской области. Проехавшись по курортной зоне, Александр Лукашенко заглянул в санаторий «Спутник».

Александр Лукашенко:

За следующую пятилетку мы преобразим курортные зоны. Не только, потому что мы альтруисты и только хотим поправить ваше здоровье. Это, конечно, главное, но мы и заработаем здесь хорошие деньги, чтобы не вбрасывать бешеные деньги сюда из бюджета.

Уже шесть лет это собственность «Беларусбанка». Раньше санаторий принадлежал радиозаводу. Недавно здесь завершилась реконструкция, теперь это частное унитарное предприятие. Отдыхать одновременно здесь могут 130 человек, и уже в этом году оздоровились почти 2000. С этого года в «Спутнике» стало больше и сервиса, и лечебных процедур. К примеру, своя грязелечебница с бассейном. Имидж подкрепляют даже борьбой с вредителями и комарами: мешающих отдыху насекомых здесь нет — работает спецустройство.

Владимир Сержант, директор санатория «Спутник»:

Когда работает установка, идёт порциальный выброс углекислого газа: комары идут туда, попадают на электрическую сетку и сжигаются.

Сделано немало, но у руководства банка есть планы развиваться дальше, привлекая и свои деньги, и инвестиции. Пока же, наряду с комплексом «Нарочь», «Спутник» — в числе убыточных.

Александр Лукашенко:

За эти деньги нам здесь нужно создавать больше удобных мест для отдыха. Может быть, строить не только эти общежития, а какие-то небольшие компактные домики, сосбняки, коттеджи. Так чтобы люди могли отдохнуть за ту же цену. И никто не позволит, чтобы природа страдала, вы в этом можете не сомневаться.

То, как Нарочанский край может развиться с учётом инвестиций, показали сегодня главе государства. На этом месте может вырасти целый развлекательный комплекс, возможно, водный. Ничего лишнего, всё только для отдыха. И главный оздоравливающий фактор — сама природа, а не дорогостоящее оборудование. Инвесторы уже есть. Ими реализовано уже несколько отличных и, как заметил Президент, экономичных проектов.

Пока же Нарочанский озёрный край — настоящая жемчужина белорусской земли — достойной оправы не имеет. Уникальные ландшафты, запасы минеральных вод, сосновые и смешанные леса, мягкий климат и историко-культурные ценности — всё это могло бы привлекать гораздо больше туристов, белорусских и зарубежных. По поручению главы государства разработан новый проект государственной программы развития курортной зоны Нарочанского региона. Она рассчитана на пять лет, начиная со следующего года.

Алекснадр Селезнев, министр архитектуры и градостроительства Республики Беларусь:

Здесь и центр дайвинга, и аэроклуб, и конный клуб — все вопросы предусмотрены.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Что касается ТБО, то в этой зоне надо делать маленький мусороперерабатывающий завод, чтобы никаких свалок тут не было. И вообще свалок по району не должно быть.

Есть и предложение строить небольшие деревянные домики со всеми устройствами в стиле XIX века, максимально близко к природе.

По мнению Президента, условий здесь достаточно для создания территории отдыха мирового уровня. И за пару лет можно навести порядок.

Александр Лукашенко:

Здесь имеются все основания для создания территории отдыха мирового уровня. Но мы упускаем «живые» деньги, потому что нет нормальной инфраструктуры: недостаточное развитие туристической индустрии, торговли, бытового обслуживания, различных сфер сервиса. Это лишь малая часть проблем Нарочанского региона, и нам надо решить их безотлагательно, решительно и в течение 2-3 лет, хоть и мы рассчитываем программу на пять лет. Много претензий к организации досуга отдыхающих. Потребитель привык к очень высокому уровню услуг, в том числе, в сфере культуры и развлечения, чего пока здесь нет. Я уже не говорю о придорожном сервисе, развитие которого идет слишком медленно. В некоторых странах туризм формирует до половины бюджета. Мы это можем сделать.

До этого уже работала программа — менее масштабная, рассчитанная в основном на очистку озера и решение экологических проблем. Потрачено 65 миллиардов рублей, построены коллекторы, очистные, однако, уровень заболевания циркариозом фактически не снизился, хотя прозрачность воды увеличилась до двух метров.

Зенон Ломать, председатель Комитета Государственного контроля Республики Беларусь:

Программа, в основном, выполнена. Одна проблема, которая сегодня не решена по этой программе, — вопросы борьбы с циркариозом.

Михаил Мясникович, Председатель Президиума Национальной Академии наук Республики Беларусь:

Мы можем с ответственностью заявить, что дальнейшего ухудшения влияния на озеро Нарочь за счёт нагрузок не будет.

Курортная зона Нарочь — это 143 населённых пункта с постоянным населением порядка 22 тысяч человек. По мнению специалистов, если всё, задуманное в программе, воплотится в жизнь, это поднимет экономику региона. К примеру, предлагается создать здесь крупнейший в республике оздоровительный, культурно-развлекательный и туристический центр. Он сможет конкурировать с известными зарубежными курортами. Из поручений — определить места в Мядельском и Поставком районах, которых будут производить продукты исключительного качества для поставок в курортную зону. Что же касается инвестора и его комфортной работы, предлагается целый комплекс налоговых послаблений.

Александр Лукашенко:

Я требую, чтобы к концу этого года все хозяева своих санаториев, профилакториев, гостиниц, домов отдыха навели здесь идеальный порядок. Борис Васильевич (Б.В. Батура, председатель Минского облисполкома – прим. ред.), это Ваша задача, Вы мне доложите по исполнению этого поручения. Конец года — это не значит, что мусор соберут. Мусор они начнут собирать с завтрашнего дня, в противном случае Вы их отправите, куда надо. Я имею в виду, что где-то кто-то достроит, доделает, подкрасит. Если это стройка — значит, всё должно быть огорожено, никаких разбросанных стройматериалов. То есть, более серьёзную работу провести. По санаториям, крупным и мелким, должен быть идеальный порядок.

Проект государственной программы уже одобрен правительством. Сегодня её, в целом, поддержал Александр Лукашенко. И поручил Управделами вместе с Советом министров немного доработать.