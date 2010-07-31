Лукашенко продолжил рабочую поездку по Нарочанскому краю: Президент Беларуси посетил санаторий «Спутник»

Вторая жизнь этой здравницы началась четыре года назад после полной реконструкции. Однако и сейчас модернизация продолжается: на берегу Нарочи уже возводится второй корпус, в котом будет спа-центр, не имеющий аналогов в Беларуси.

Президенту показали номера санатория, столовую, а также водогрязелечебницу, которая работает уже полгода. Александр Лукашенко также пообщался с отдыхающими на Нарочи. Глава государства отметил, что в санаториях люди должны в первую очередь оздоравливаться. Лечиться же нужно по месту жительства. Президент также подчеркнул, что медицинские центры в курортных зонах за бюджетные деньги строить не нужно.

Александр Лукашенко:

За следующую пятилетку мы преобразим курортные зоны. Не только, потому что мы альтруисты и хотим поправить ваше здоровье. Это, конечно, главное, но мы и заработаем здесь хорошие деньги, чтобы не вбрасывать бешеные деньги сюда из бюджета. Частники сюда тоже приходят, кого-то мы заставляем, наклоняем: на рынке работаете — идите, вложитесь.

После посещения санатория «Спутник» глава государства побывал на месте будущего строительства центра водных развлечений. Объект будет возведён за счет частных инвестиций. Кроме того, Президент посмотрел и другие проекты, которые смогут значительно изменить имидж нарочанского курорта.

Затем глава государства провел совещание по разработке госпрограммы развития курортной зоны Нарочанского региона. И хотя проект планируется реализовать в ближайшие 5 лет, Александр Лукашенко считает, что осуществить задуманное необходимо в более сжатые сроки. Глава государства отметил, что Нарочанский край — это жемчужина, которой нужна достойная оправа. Одна из основных проблем этого курорта — отсутствие необходимой инфраструктуры.

Александр Лукашенко:

Отдых — как дорогой автомобиль. Если уж ты его купил, наверное, ты подумал, где взять деньги на бензин. Так и здесь. Отдых, а тем более, хороший отдых — это затраты, деньги. А для инвесторов это хороший доход. И эти условия мы им должны здесь создать. Здесь имеются все основания для создания территории отдыха мирового уровня. Но мы упускаем «живые» деньги, потому что нет нормальной инфраструктуры: недостаточное развитие туристической индустрии, торговли, бытового обслуживания, различных сфер сервиса. Это лишь малая часть проблем Нарочанского региона, и нам надо решить их безотлагательно, решительно и в течение 2-3 лет, хоть и рассчитываем программу на пять лет. Много претензий к организации досуга отдыхающих. Потребитель привык к очень высокому уровню услуг, в том числе в сфере культуры и развлечения, чего пока здесь нет. Я уже не говорю о придорожном сервисе, развитие которого идет слишком медленно. В некоторых странах туризм формирует до половины бюджета. Мы это можем сделать.