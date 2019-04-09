Куда поехать в отпуск? Топ-8 популярных стран для отдыха среди белорусских туристов

Сезон отпусков уже не за горами. По традиции, в Минске прошла международная весенняя ярмарка туристских услуг «Отдых-2019». Среди туроператоров со всего мира львиная доля стендов была отведена белорусским компаниям, которые, как никто другой, точно знают: чему из года в год отдают предпочтение соотечественники.

Екатерина Зятикова, специалист по туризму:

Самые популярные среди белорусских туристов направлений, в первую очередь – Украина, Россия, потом Болгария, Турция. Большой интерес возникает к странам Адриатики – Албания, излюбленная Черногория и Грузия.

В этом году Беларусь и Куба отметят 27 лет со дня установления дипломатических отношений между республиками. Сотрудничество между двумя странами активно развивается в нескольких направлениях. Наталья Артеага Эрнандес, член ВСК СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Мы заинтересованы в сотрудничестве с Республикой Куба в рамках IT-технологий, медицины и туризма. Туризму на Куде сейчас уделяется очень большое внимание, туда приезжают гости со всех стран мира. Я надеюсь, что после этой выставки наших белорусских гостей на Кубе станет больше. Но, а мы, в свою очередь, всегда ждём гостей здесь.

Для жителей Синеокой Остров свободы – до сих пор направление новое, загадочное и непокорённое. Представители государства в Карибском море уверяют: им есть, что предложить белорусскому туристу. Хуан Карлос Эскалона, советник Посольства Республики Куба в Российской Федерации:

В прошлом году Куба получила 4 млн 700 туристов, в этом году намеревается получить 5 млн. Мы хотим, чтобы белорусы принимали участие в этом. В прошлом году было 8 тысяч белорусов. Мы хотим увеличить это количество.

Господин Сатурнино Хуан де ла Грана Энрикес в Беларуси уже не первый год. Но как сам признаётся: по родине скучать не приходится, ведь в Минске он и так и чувствует себя как дома. Сатурнино Хуан де ла Грана Энрикес, советник Посольства Республики Куба в Российской Федерации:

Беларусь – это очень красивая страна и люди очень прекрасные. Пока иностранные туроператоры бойко торгуют путёвками в заморские страны, как горячими пирожками, у белорусских стендов тоже немалый ажиотаж. В июне в Беларуси стартует мультиспортивное мероприятие – II Европейские игры. Отечественная индустрия туризма на высоте и готова предложить гостям незабываемые впечатления в нашей стране и комфорт экстра-класса.

Алексей Иеропес, ведущий специалист по туризму Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

«Раубичи» готовы принять у себя спортсменов. У нас есть три гостиницы, в которых к Европейским играм подготовили места. Помимо гостиниц, у нас есть ещё гостевые домики, спортсмены очень их любят. Очень много есть спортивных объектов, покататься даже на тех же лыжероллерах можно, также мы организовываем массовые катания. Очень много различных игровых площадок – футбольное поле с искусственным покрытием, мини-футбольное поле, теннисные корты, баскетбольная площадка.