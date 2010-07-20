Кения - одна из немногих стран Африки, где запрещена охота

Прародина человечества, страна, разделенная экватором пополам. В ней много диких обезьян и не только. Кения – самое больше приключение в жизни.

Погружение в богатую и неповторимую природу этих мест происходит очень быстро. Не успели покинуть самолет, как тут же происходит пересадка на самолет поменьше, для того, чтобы через 40 минут оказаться в самом сердце знаменитого на весь мир национального парка Масаи Мара.

Преодоленная тысяча километров на самолетах – был самый скоротечный и безопасный отрезок пути. Когда самолет приземляется в национальном парке, то турист оказывается в самом начале пути увлекательного путешествия по самому сердцу заповедной Саванны.

Кения – одна из немногих африканских стран, где охота строго запрещена. Браконьерство карается очень строго, результат – прекрасная, нетронутая природа. Возникает странное чувство, как будто бы находишься в зоопарке, но без клеток и вольеров. Кенийская Саванна, оказывается, очень густо заселена, создается ощущение нереальности происходящего.

Деревню племени масаев нужно посетить обязательно. Племена масаев – коренное население, благодаря своему колоритному внешнему виду и богатым многовековым традициям – своеобразная визитная карточка не только самой Кении, но, пожалуй, всей Африки. Как правило, это весьма дружелюбные, рослые и красивые люди. Они свободно перемещаются по саванне с места на место, даже из страны в страну, не взирая на таможенные правила и границы.

На протяжении веков они, в отличие от других африканских племен, сумели сохранить древние обычаи и уклад жизни предков в неизменном виде.

Масаи считают себя высшим народом Африки, их не касаются дела низших племен. Издревле они уважали лишь тех, кто мог оказать им грозное сопротивление. Они живут за счет домашнего скота и до сих пор не знают ни земледелия, ни ремесел. До сих пор уверены, что верховный Бог даровал им всех животных на свете. Поэтому, кражи скота у других племен, для них – обычное дело.

На временных стоянках они строят жилье, обмазывая каркас навозом. В деревне, где обычно живет 5-6 семей, они возводят забор из шестов или колючего кустарника, чтобы защититься от нападения львов, леопардов или гиен. Питаются они молоком, реже – мясом, иногда, по большим праздникам, кровью животных.

Без сопровождения людей с оружием в руках, туристу в Кении никуда, ведь на ее просторах кипит жизнь животного мира. Уникальность Кении для Африки в том, что впервые коммерческую выгоду континенту начало приносить не уничтожение животного мира, а его сохранение. Спасителем африканской фауны стал туризм.

Значительные средства были потрачены на создание и поддержку национальных парков, введен тотальный запрет на охоту и торговлю любыми охотничьими трофеями. Эти меры почти полностью ликвидировали браконьерство и позволили животным избавиться от генетического страха перед человеком.