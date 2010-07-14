Из-за банкротства турецкой компании «Кария Тур» 70 белорусов остались на улице

Сегодня дело о банкротстве туроператора, из-за которого был испорчен отдых тысяч жителей Восточной Европы, вступило в юридическую силу. Заложниками ситуации, когда компания объявила, что умывает руки, оказались и 70 белорусов. Людей внезапно попросили покинуть свои номера в турецких отелях и попросту оставили на улице.

Это спасение на водах стало делом рук самих утопающих. Почти четыре тысячи туристов из Беларуси, Украины и России в самый разгар курортного сезона попали под одну волну. Людей, которые, естественно, еще до отъезда проплатили путевки, внезапно попросили с вещами на выход — из многозвездных отелей. Аргументы: банкротство туроператора и его же задолженность за «всё включено».

Евгений Нестеренко, консул посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:

Пострадали около 70 белорусов: появились сложности с проживанием в гостиницах. Мы среагировали, связались с нашими туристическими агентствами, которые разрешили ситуацию с пребыванием туристов на территории Турции.

Репутацию турфирмы, которая пошла по миру, спасали всем миром. Сразу несколько крупнейших туроператоров Беларуси проспонсировали туристам запланированный отдых. Хотя тех туристов даже в глаза никогда не видели.

Алексей Базылев, заместитель директора туристической компании:

Речь идет о честном имени, как нас, так и других компаний, о сохранении имиджа данного направления и все-таки о нашем отношении к нашим туристам. Мы не можем оставаться безучастными. Ни мы, ни другие игроки.

Именно здесь, в офисе гомельского партнера компании-банкрота и продали часть злосчастных путевок. Правда, у директора Веры Артебашевой — свой взгляд и на финансовые проблемы компаньона, и на бытовые — своих же клиентов.

Вера Артебашева, директор туристической фирмы:

Мы думаем, что они взяли много обязательств на себя — они открыли лишнюю линию и, наверное, деньги, которые заплатили туристы, ушли на оплату той линии. Никто туристов не выселял — просто подняли панику.

Андрей Чайко:

Людей с чемоданами и с детьми выселили на улицу, полностью.

С Андреем Чайко мы связались, когда он с теми же чемоданами уже двигался по направлению к Беларуси. Он рассказывает, что ситуация в Турции напоминала цирк, в котором не разбежались клоуны. Людей выселяли, потом заселяли обратно, а потом выгоняли вновь.

Андрей Чайко:

Их выселили днем, и они до вечера сидели на улице. К вечеру приехала полиция, которая заселила их обратно, на ночь. На следующий день их снова начали выселять.

Но даже такие катаклизмы антирекламу Турции вовсе не сделали. Многие турагентства Беларуси не отмечают даже малейшего снижения спроса. Горячие путевки по-прежнему продаются как горячие пирожки.

Евгения Зубкова, генеральный директор туристической компании:

Не могу сказать по рынку в целом, но в нашей компании устойчивый спрос на отдых в Турции, в Болгарии, в Египте сохранился в полном объеме. Клиенты относятся даже с каким-то сочувствием, потому что для нашего рынка это, в общем-то, нонсенс.

А тем временем, сайт компании, которую официально признали банкротом все еще 5 июля, все еще предлагает неописуемые впечатления от отпуска в Турции. Дорогие отели, манящие пляжи. Но главное: гарантия принципиально новой концепции отдыха. Впрочем, этой турконцепции рекламу, похоже, уже делать не нужно.