Иван Шамякин – уроженец добрушской земли. Какие ещё известные люди там родились?

Колоски или васильки, как хотите назовите талантливых уроженцев добрушской земли. Есть кем гордится. Режиссер Николай Калинин, экономист Аркадий Вольский, легендарный писатель Иван Петрович Шамякин. Его «Глубокое течение» и «Сердце на ладони» покорили весь мир. В музейном кабинете классика все так же задумчиво и светло. Здесь вам расскажут про Шамякина – депутата, академика, редактора Белорусской советской энциклопедии. И еще того щеголя. Без галстука на публику не показывался.

Александра Шпакова, директор Добрушского краеведческого музея:

Иван Петрович Шамякин был знатным модником. Была большая коллекция его пиджаков, галстуков, его личная коллекция около 50 экземпляров. Вы можете посмотреть его рубашку, галстук и пиджак, который он носил на повседневной основе. Также он любил чемоданы, саквояжи, все это было из натуральной кожи, в своих произведениях он всегда описывал очень статных, интересных мужчин, которые были высокими, пользовались популярностью у женщин.

К 29-му Дню белорусской письменности в честь народного писателя установили памятник в сквере на проспекте Мира. Рекомендуем прогуляться и найти новые ключи к творчеству. Кабинет писателя в музее также зажжет искорку. Небольшой островок заставлен личными вещами писателя. Кажется, все так же стучит печатная машинка и горит лампа в ночном окне.

Александра Шпакова:

Уникальная возможность дотронуться до очков легендарного Ивана Шамякина. Он рос очень интересным, непоседливым ребенком. Его мама – носительница редкого имени Сенклеция, всегда замечала талант к письму своего сына. Именно его родственники, которые видели эту склонность, всегда его подталкивали к этому. Книг Иван Петрович Шамякин написал за свою жизнь более 135. Также Иван Петрович был очень известным писателем не только на территории Беларуси, но и за ее пределами. Его произведения переведены на болгарский, русский, китайский языки и еще на много языков мира, потому что познакомиться с историей нашей страны, с людьми, с бытом, с нашим характером можно через призму произведений, которые писал наш классик.

Еще одна зорка Добрушской земли – директор Национального художественного музея Владимир Иванович Прокопцов. Его именем названа картинная галерея музея. Выставки сменные, от местных художников, мастеров по резьбе, соломке, камнепластике. Букет творчества! Приходите за кислородом. Очарование Полесья оживает в красках. Любоваться разливными речками и махровыми лесами можно бесконечно. Александра Шпакова:

Иногда мы выставляем владельца этой галереи Владимира Ивановича Прокопцова, его картины. Свою персональную выставку «Моя Беларусь» он здесь показывал. Привозит книги, известных художников, потому что он нас знакомит с современным художественным миром Беларуси. Без эмоций и сувениров из фарфоровой столицы еще никто не уезжал. Найдите время побывать в выставочном зале завода – это произведение искусства. Добрушские сервизы становятся семейными реликвиями. Модный дизайн и цифровая печать собирают все больше поклонников.