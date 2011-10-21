Хостелы в Минске

В Минске действуют порядка 40 экскурсионных маршрутов, свои услуги готовы предложить 25 гостиниц вместимостью более 4 тысяч человек. Более того, в последнее время в наш город пришла европейская мода на хостелы — мини-гостиницы, в которых туристы могут остановиться за скромную плату.

Место встречи изменить нельзя! По вечерам здесь стираются границы между странами и национальностями. Общие кухня, санузел и вместительные комнаты, рассчитанные на нескольких постояльцев — таков современный хостел. Что-то среднее между хорошей гостиницей и общежитием советского образца.

Если для большинства минчан хостелы — это пока явление новое, то на Западе — давно свершившийся факт. Международная молодежная федерация хостелов, действующая под защитой ЮНЕСКО, сегодня объединяет более 400 бюджетных гостиниц по всему миру. Некоторые из них — со столетней историей! В Беларусь хостелы пришли совсем недавно. «Городом-пионером» стал туристический Витебск. Его примеру последовал и Минск. Сегодня в столице работают две гостиницы подобного типа, обе открылись летом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Романович, директор хостела:

Мы проводили маркетинговые исследования и решили, что здесь как раз не хватает хостела. Скоро чемпионат мира по хоккею, но уже сегодня есть мероприятия, на которые приезжают посетители. И действительно не хватает мест в гостиницах, чтобы можно было остановиться.

Не конкуренты, а партнеры — так говорят о своих взаимоотношениях владельцы минских хостелов. Первый из них пришелся по душе людям, приезжающим в командировки, и туристам постарше. В современной мини-гостинице дадут напрокат ноутбук, вызовут такси и не оставят без зонта в дождливую погоду.

Из «минусов» — жизнь бок о бок с незнакомыми людьми. Для тех, кто ценит уединение, вариант абсолютно неподходящий. «Но ведь в этом вся соль!» — говорят владельцы второго хостела в Минске.

Владимир Романович, директор хостела:

Был случай, когда у нас жили люди из одного города, в комнатах которые располагались одна напротив другой. И выяснилось, что у себя дома они живут в одном квартале, на одной улице, где их дома стоят напротив друг друга.

В этом хостеле взглянули на ситуацию шире. Если в одном месте собираются люди из разных стран, с самыми разными интересами, почему бы из этого не извлечь пользу? И для себя, и для иностранцев!

Владимир Романович, директор хостела:

Нам приятно приглашать творческих людей, которые могут в нашем хостеле сделать презентацию своих работ, фотовыставки. И нашим гостям, которые собираются приехать в то время, когда она будет проходить, мы пишем, что предоставим им не только ночлег, но и интересное мероприятие.

Поддерживает общее настроение и идея буккроссинга — обмен книгами, не требующий возврата. Вечера проходят за игрой в футбол и настольный теннис, по четвергам здесь топится баня. А прямо сейчас польские студенты готовятся к презентации выставки в Минске. Без дешевых гостиниц, возможно, эта затея осталась бы неосуществленной. Ведь еще весной при наборе в «поисковике» словосочетания «хостел в Минске» интернет отвечал полным непониманием. Сегодня все по-другому.