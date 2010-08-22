Греческий остров Санторини – осколок великой Атлантиды?

Греция не стремится понравиться своим гостям. Она такая, какая есть. Гости же сами до беспамятства влюбляются в эту страну. Про остров Санторини сами греки говорят, что это пол Греции. Остров находится в 78 морских милях южнее Крита.

Главный город Санторини Фиеру, в том случае, если вы пришли на остров морем, попасть не так уж просто. От пристани населенный пункт отделяет ущелье глубиной, или если хотите, высотой аж 260 метров. Подняться на верх можно 3 способами.

Первый – традиционный, по лестнице. Тогда вам предстоит преодолеть 587 ступеней. Второй – на фуникулере, такая поездка займет ровно 2,5 минуты. Третий вариант, наиболее колоритный, оказывается, в столицу можно триумфально въехать на ослике.

Сегодняшнее имя Санторине получил в 1204 году от франков, в честь святой Ирины. Франки предпочли заложить столицу на восточном обрывистом берегу. Построив крепость на скале. Позднее, неподалеку выросла современная Фира. Город расположился на почти отвесном склоне холма.

Такого как здесь количества отелей и ресторанов, собранных, а точнее, спрессованных в одном месте, трудно увидеть еще где-то. Дома как бы наседают друг на друга, нередко крыша одного дома – это веранда для выше построенного. А иногда и улица, по которой ходят пешеходы.

Главная рукотворная достопримечательность – белоснежная церковь. Она – символ не только острова, но и всей Греции. Не существует путеводителя по этой стране, в котором бы не было ее фотографии. Вдоль обрыва тянется набережная, вымощенная редким для Санторини белым мрамором. В пик сезона остров принимает до 50 авиарейсов в день.

Трудно сказать, когда на этом острове появились первые люди. Достоверно известно, что еще за долго до наступления нашей эры жизнь на его берегах была очень активной. Стояли города, цвели сады, в парту швартовались корабли с товарами из Египта, Крита. Но все внезапно закончилась и история этих мест прервалась на долгий период.

Дело в том, что неземной красоты Санторини, есть самое печальное и, что самое страшное, скрытое от глаз качество. Остров был и остается сколь прекрасным, настолько же и опасным для человека местом. На каждом углу можно встретиться таблички, которые говорят об этом. На одной из них написано, что 5 апреля 2007 года в бухте потерпел крушение огромный круизный лайнер. На его борту было 1544 пассажира, 44 из них погибли.

Сама бухта – не что иное, как жерло древнего не дремлющего вулкана. Вулкан и по сей день настоящий Бог острова. Хотя он неоднократно и крайне жестко расправлялся с местным населением. Последнее извержение было зарегистрировано в 1956 году, погибло 50 человек.

Современные жители острова не боятся такого соседства, объясняя это тем, что вулкан давно уснул, и следующий раз проснется через 300-350 лет. Кстати, многие полагают, что именно взорвавшийся 3-3, 5 тысячи лет назад вулкан, и есть главный виновник гибели легендарной Антарктиды. А многочисленные острова в этой области – не что иное, как осколки некогда процветавшей и в одночасье погибшей цивилизации.

В конце 60-ых годов прошлого века, известный археолог обнаружил на Санторине засыпанное пеплом древнее поселение. Именно тогда появилась первая приблизительная дата древнего катастрофического извержения: 1500 г. до н.э. Казалось еще чуть-чуть и будут разгаданы тайны цивилизации и Антарктиды. Археолог пустился на дно бухты за ответами, но он не нашел ничего, что можно было бы связать с платоновской легендой.