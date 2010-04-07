Гомельщина с высоты птичьего полёта стала доступна каждому желающему

Увидеть Полесье глазами птиц предлагают сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 7 апреля 2010 года стало днём рождения авиаэкскурсий в Беларуси.

Самолёт АН-2 сам достоин быть поводом для экскурсии. Самый большой биплан в мире трижды занесён в книгу рекордов Гиннесса. Однако сегодня он — лишь средство к познанию древней Гомельщины.

Уникальный Дворцово-парковый ансамбль даже для искушённого туриста с высоты птичьего полета открывается в новом ракурсе. Ещё несколько секунд — и под крылом уже вековые дубы и сосновый бор, охотничьи угодья князей и графов. Экскурсию ведет аудиогид. Скорость самолета — 200 километров в час, видимость отличная — полёт под облаками.

Игорь Аниськов командир авиационного поисково-спасательного звена Гомельского инженерного института МЧС Республики Беларусь:

Полёт проходил на минимальной безопасной высоте в 100 метров. Самолёт высокими лётными качествами, которые позволяют выполнять полёт с максимальной безопасностью для пассажиров.

Стоимость небесной экскурсии невелика. Увидеть Гомельщину с высоты птичьего полета может любой желающий. Впечатления незабываемые. За часы полета можно проследить тысячелетнюю историю края.

Пока обзорная экскурсия — лишь смелый эксперимент. Самый короткий маршрут — окрестности Гомеля. Но даже за это время авиаторы и музейные работники успевают рассказать о достопримечательностях полесской земли

Надежда Брагина заведующая отделом научно-просветительской работы музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Для того, чтобы посмотреть все объекты Золотого кольца Гомельщины, нужно не менее трёх дней. На нашем самолёте — около 5-6 часов.

Авиаэкскурсии — новый вид туристических услуг не только для Беларуси. Такого опыта нет ни в одной стране постсоветского пространства. Музеем теперь становится сам регион. А в будущем, в небе над Гомельщиной проложат не только туристическую тропу. Ищут и первых молодожёнов, желающих связать себя узами Гименея прямо в небесах.