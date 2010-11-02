Где и как развлечься в Токио

Столица страны восходящего солнца предлагает своим гостям такое разнообразие развлечений, что просто голова идет кругом. Для глубокого погружения в современное японское мироощущение просто необходимо съездить в Disneyland. Надо сказать, что токийский Disneyland один из лучших в мире и первый, который был открыт за пределами США. Знаменит он не только своей посещаемостью (до недавнего времени он обгонял своих американских прародителей-клонов), но и тем, что стал участником международного скандала.

В 2001 году старший сын Ким Чен Ира был арестован в международном аэропорту Токио, намереваясь въехать в страну по поддельному паспорту. По его словам – для посещения Disneyland. В парк лучше приезжать как минимум на пару дней, а лучше задержаться и подольше, чтобы все без спешки обойти, рассмотреть и покататься на всех аттракционах. Переночевать можно прямо в здесь же расположенном отеле. И даже не думайте, что вы уже давно выросли из детства, в Disneyland все взрослые как по волшебству забывают о возрасте, статусе и положении в обществе.

Описывать все аттракционы – дело неблагодарное. 48 гектаров полезной для развлечений площади. Направо пойдешь – в космос попадешь, налево пойдешь – в джунглях пропадешь. Весь народ быстро двигается в сторону самых популярных аттракционов, некоторые даже бегут. Очереди выстраиваются многометровые, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Японцы – большие любители мультипликационных героев. Во всех магазинчиках Disneyland они с необыкновенным энтузиазмом скупают сувениры. Если вся суета утомила, то можно отдохнуть и перекусить. В каждой части парка есть множество кафе, ресторанчиков, закусочных на любой вкус. Причем, все кафе стилизованы под те места парка, в которых находятся.

Май-Сан, гид в Японии:

Мы встречаем всех туристов широкой улыбкой. В Японии не бывает так, чтобы вы испытывали какие-то затруднения. Наша страна открыта для гостей из разных стран и мы делаем все возможное, чтобы ваш отдых в Японии принес только положительные эмоции. Запомнился навсегда.

Историю и культуру своей страны Японцы хранят свято. Причем любыми способами. К примеру, недавно в Токио ввели моду на ношение кимоно. Для всех, кто одет в национальную одежду во многих магазинах действуют специальные скидки.

Радужный мост – монументальное сооружение через Токийский залив. В Токио также находится самое высокое Колесо обозрения в Азии. Несколько уменьшенная копия Статуи Свободы стоит на берегу столицы страны восходящего солнца. Без преувеличения Япония – одна из самых необычных стран в мире. Сюда обязательно стоит приехать, чтобы воочию убедиться в неограниченных возможностях для отдыха. Здесь каждый чувствует себя уютно и комфортно как дома.

Возможно, удастся увидеть символ Японии – гору Фудзи. Удастся, потому что чаще всего стеснительная красавица прячется в густых облаках.