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г. Верхнедвинск (Витебская область). Видео прислал Александр Миронов

09 июня 2018 20:30
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Малая родина… У меня их, близких сердцу «Станций жизни», несколько…

 …Сохранился в памяти дом моего детства: черёмухи, сирень, вишни, скворечник на осине, пенье жаворонка и трели соловья, звуки гармошек в разных концах родной деревеньки Селивоновка, что на Гомельщине в Жлобинском районе.

 …Речицкий детский дом, очень родной и дорогой для меня! Дом, который научил жить, общаться и дружить, трудиться и творить, освоить некоторые музыкальные инструменты…

 …Гомельское музпедучилище – мой храм музыки! Здесь получил путёвку в большую жизнь и пожизненное звание учитель музыки.

 … Город Верхнедвинск Витебской области, СШ № 2 – самая главная «станция жизни». Большой, творческий путь мира музыкального воспитания и обучения: от уроков музыки и творческих коллективов до школы с музыкально- хоровым уклоном, от учителя до заместителя директора по музыкальному воспитанию, от аккомпаниатора до самодеятельного композитора.

Небольшой уютный городок покорил меня спокойствием, чистотой, красотой природы, стал благотворным источником вдохновения к месту, где самое – самое: мир творчество, лес, небо, радуга, соловьи… – малая родина!

 Верхнедвинск – мой город, моя гордость, моя жизнь, любовь и слава!

 Мой гимн тебе, родной город!

# Год малой родины. Конкурс СТВ # Туризм

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