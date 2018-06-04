«Это проект о людях». Минчанка Карина Ситник организовывает необычные туры в белорусскую глубинку

Сегодня человек запросто может посетить самую далекую точку мира, но бывали ли вы когда-нибудь в настоящей белорусской глубинке? Начинающая бизнес-леди минчанка Карина Ситник организовала собственный проект, который помогает людям прикоснуться к многовековой культуре нашей страны.

Карина Ситник, организатор проекта фолк-приключений:

Это проект, который, прежде всего, о людях. Все путешествия, которые мы предлагаем, всегда ведут к какому-то человеку. Будь то хозяйка агроусадьбы, которая печет хлеб по традиционному белорусскому рецепту. Будь то профессиональный орнитолог, которая знает все о птицах и готова этими знаниями поделиться.

Минчанка работала в туристической компании, но со временем поняла, что хочет открыть свое дело и организовывать культурные походы. Страсть к приключениям у Карины в крови. Она опытный путешественник, за плечами – большая часть Европы, многочисленные перелеты, поездки на автобусах и даже автостопом. Карина Ситник:

Посмотрела на то, что есть в Европе, какие там есть национальные парки, заповедники, какая там природа и как люди умеют эту природу презентовать, как они умеют гордиться своими традициями и рассказывать о них. Меня это вдохновило на интерес к собственной стране.

В Беларуси девушка открыла для себя множество экологических троп и заповедников, познакомилась с профессионалами в сфере экологического туризма, которые готовы делиться своими знаниями. Сегодня также активно сотрудничает со студентами географического общества: вместе они изучают белорусские традиции.

Карина Ситник:

Будет поездка к шаповалам – это мастера, которые валяют валенки по технологии 18 века. Целая деревня, которая занимается шаповальством, помимо этого у них свой язык, который совершенно непонятен любому белорусу, который говорит на идеальном белорусском языке. Это совершенно уникальный язык, профессиональная лексика шаповалов.

Карина развивает два направления туризма: экологический и культурный. В ее фотоальбоме уже можно отыскать снимки, где она участвует в мастер-классе по выпечке традиционного бездрожжевого хлеба, занимается бердвотчингом и купается в торфяных озерах.

Карина Ситник:

У нас были путешествия по травам с профессиональным биологом. Мы учились использовать травы в повседневной жизни для лечения, профилактического лечения. Поездки в заказник Ельня, Витебский район – одно из самых крупных в Беларуси верховых болот. Перед тем, как отправиться в заказник, Карина советует туристам надеть легкую хлопковую одежду и взять резиновые сапоги. Прогулка по болоту – дело не из простых: болотоступы слишком широкие и работают по принципу лыж, можно упасть. Но этому есть альтернатива – катание на настоящем болотоходе.

Карина Ситник:

Идеи новые есть. Будет также сплав трехдневный в формате ЗОЖ с профессиональным биологом. Мы будем сразу же использовать какие-то растения в пищу, это будут какие-то интересные рецепты из дикой розы. Мы узнаем о том, что можно использовать и что можно взять от природы. Познавайте Беларусь! Это классная страна!