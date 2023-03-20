Есть несколько версий. Откуда пошло название города Добруш?
Продолжаем путешествие в главной сокровищнице города. Поклонников истории ожидает немало открытий. Перекресток трех государств: Беларуси, России, Украины. Самобытное Полесье. Племена радимичей, Черниговское княжество, ВКЛ, РП, РИ. Эти экспонаты – зеркало эпох. Заглянем к предкам на огонек.
Александра Шпакова, директор Добрушского краеведческого музея:
Отличительной чертой радимичей были височные кольца, которыми украшали себя наши женщины. У нас на территории района было найдено очень интересное захоронение, в котором сохранилась лошадь.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Такое интересное название – Добруш. Может быть, от слова добрый. Какие версии есть на этот счет?
Александра Шпакова:
Одна из самых распространенных – город добра, добрые души, территория добрых людей. Есть еще одна распространенная версия, так как у нас на территории Добруша распространено большое количество лесов, в основном это дубровые рощи и река Ипуть. Что касается первого упоминания города Добруша, то оно датируется 1560 годом.
Глиняные горшки с волнистым узором, берестяная посуда, радужная вышивка на мужских сорочках. Добродушный край славится своими обрядами, которые передают из поколения в поколение. И если вы еще не спланировали Купалье, милости просим.
Александра Шпакова:
Отличительный праздник – это русалий обряд, когда на Купалье нужно было задобрить русалку, чтобы она не приносила бед на протяжении всего оставшегося года. Русалку задабривали веселыми песнями, игрищами, игрой на баяне или аккордеоне, на музыкальных инструментах, которые были шумными, громкими, они настраивали на весь год позитивный лад. Можно увидеть предмет соломенной русалки, которую делали все жители Добруша, и они пускали ее либо на воду, либо сжигали, чтобы она покинула нас, в следующем году пришла с новыми, положительными эмоциями.
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