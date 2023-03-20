Есть несколько версий. Откуда пошло название города Добруш?

Продолжаем путешествие в главной сокровищнице города. Поклонников истории ожидает немало открытий. Перекресток трех государств: Беларуси, России, Украины. Самобытное Полесье. Племена радимичей, Черниговское княжество, ВКЛ, РП, РИ. Эти экспонаты – зеркало эпох. Заглянем к предкам на огонек.

Александра Шпакова, директор Добрушского краеведческого музея:

Отличительной чертой радимичей были височные кольца, которыми украшали себя наши женщины. У нас на территории района было найдено очень интересное захоронение, в котором сохранилась лошадь.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Такое интересное название – Добруш. Может быть, от слова добрый. Какие версии есть на этот счет?