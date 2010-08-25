Египет православный: именно здесь живут прямые потомки фараона

Людям, которые не сильно интересуются древней историей и в голову не приходит, насколько эта самая история наполнена фактами, позволяющими говорить о Египте как о колыбели христианства на земле.

Каир до краев наполнен столь свойственной всем восточным мегаполисам суетой, толкотней, подчас не постижимым для европейца ритмом жизни. С первого взгляда египетская столица – это арабский, а значит, в первую очередь, исламский город. Куда не посмотришь – обязательно увидишь мечеть.

Иногда кажется, что сама память о народе, который создал 5000 лет назад (а может и больше) на берегах Нила блистательную цивилизацию, развеян ветром по пустыне. Например, мы почти ничего не узнаем из учебников по истории и редко слышим в сводках новостей, о прямых потомках фараона – истинных египтянах коптах.

А между прочим, сохранился этот народ исключительно благодаря четкому следованию христианской вере, которую в Египет привез сам Марк Евангилист. Само название «копт» имеет греческое происхождение и означает просто «египтянин».

После того, как страну пирамид покорили мусульмане, копты оказались изолированы от остального христианского мира. Тем не менее, копты смогли не только выжить и приспособиться к новым реалиям, но и сохранили свою культуру и веру.

В наши дни потомки фараона образую крупнейшую на Ближнем Востоке христианскую общину, численностью достигающую 7 миллионов человек. Есть даже такие места, где практические все местные жители христиане.

Недалеко от самого центра Каира раскинулся христианский квартал. Здесь все переплетено, взаимосвязано и запутанно. Например, именно в этом квартале находится самая старая в Египте мечеть.

Христианские церкви в Египте открыты и их посещают мусульманки тоже. В этом районе до сих пор сохранились сразу 6 копских церквей, мало изменившихся с момента постройки. Самая известная была возведена в 4 веке на одном из бастионов Римского форта. Самым почитаемым египтяне считают Георгия Победоносца.

Это случилось ночью 2 апреля 1962 года, два механика, работавшие в гараже, увидели нечто, принятое ими сначала за монахиню в белом, стоящую на крыши церкви Святой Марии. Они решили, что монахиня намеренна спрыгнуть с крыши вниз и позвонили в полицию. Постепенно вокруг церкви стала собираться толпа.

Десятки тысяч людей собрались на этой площади, смотрели на все происходящее и не верили своим глазам. Это был шок, настоящее чудо. Образ был окружен настоящим ореолом, как Богоматерь на иконах. Огненная женщина передвигалась по воздуху, словно плыла. На глазах пораженных людей она поклонилась кресту на куполе храма. Весть мгновенно разнеслась по всему Каиру. Люди бежали к церкви, запрудив улицы, и замирали в восторге.

Марию увидели люди, исповедующие ислам. Их показания были признаны в правительственном документе. Говорилось, что всякая вероятность обмана признается невозможной и исключается.

Покидаем Каир и движемся на Север страны, во второй по значимости город Египта – Александрию. Но по дороге делаем остановку в древнем копском монастыре. Монастырь Святого Антония был основан в конце 3 века. В этих местах жил Святой, вел уединенный образ жизни, за что после смерти и был наречен отцом монахов. За долгие века монастырь сильно разросся. Вокруг него образовался целый городок с церквями и садами. В нем хранятся древнейшие рукописи и иконы, а на стенах можно увидеть надписи знаменитых паломников. Не так давно на реставрацию этого монастыря правительство Египта выделило почти 4 миллиона долларов.

Древняя Александрия хоть и строилась изначально как столица великой империи, сам основатель Александр Македонский, наверное, и представить себе не мог, насколько важную роль сыграет его творение в истории человечества. Издревле этот берег притягивал ученых.

Копская православная церковь довольно сильно отличается от русской, и не только особенностями теологической доктрины, но и архитектурой церковных зданий, порядком службы, одеждой церковнослужителей, поведением прихожан.