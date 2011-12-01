Дзяржаўны мемарыяльны комплекс «Хатынь» выпусціў даведнік для турыстаў, прысвечаны дзецям

Буклет пабачыў свет пакуль на беларускай і рускай мовах, у перспектыве «лексічную» геаграфію пашыраць.

Унікальнасць выдання ў тым, што ўпершыню літаратура, прысвечаная хатынскай трагедыі, адыйшла ад стэрэатыпаў. Гэта сваеасаблівы летапіс вёскі, пачынаючы з XVI стагоддзя.

Звесткі падмацаваны архіўнымі фотаздымкамі і дакументамі. Так, тут упершыню згадваюцца і старажытныя могілкі XVIII стагоддзя, якія сталі напамінам пра даваенныя часы Хатыні, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Між тым, даведнік багаты не толькі на гістарычныя факты.

Артур Зельскі, дырэктар Дзяржаўнага мемарыяльнага комплекса «Хатынь»:

Мало кто знает историю самой Хатыни. Многим будет интересно ознакомиться.

Любая война – это страшное явление. Нет ни оправдания, ни понимания. И самое страшное – это убийство детей. Поэтому красной линией через весь наш буклет это проходит. Даже в эпиграфе написано: «Светлай памяці бязвінных ахвяр вайны прысвячаецца». Мы посвятить его решили именно детям, самым безвинным, беззащитным жертвам войны, жертвам любой агрессии.