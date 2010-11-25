Дубай (ОАЭ) официально считается одним из 10 лучших курортных городов в мире

Волшебные восточные сказки Шахиризады к ОАЭ не имеют никакого отношения. Сотни лет жители Аравийского полуострова в прямом смысле этого слова боролись за существование. С трудом выживали в суровых условиях местного климата. Но сказка все таки пришла сюда – вместе с первой нефтью.

Наличие в эмиратских недрах этого энергоносителя стало первоначальным толчком в развитии этой страны. Со временем бизнес стал разнообразным. Теперь в Дубай дозволено все, что приносит прибыль. Политика этого города в последние десятилетия была направлена на всестороннюю поддержку экономического роста. Многие сравнивают Дубай с Диким Западом, а кто-то даже утверждает, что именно здесь царит дух наживы нового тысячелетия. Но как бы не злопыхали завистники, ясно абсолютно всем – без предприимчивой жилки эмиратцев и необузданного стремления доказать всему миру свое превосходство, не было бы на берегу Персидского залива столь прекрасного города. Как и не было бы на карте мира столь богатой и весьма привлекательной для путешествия страны, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Еще 30 лет назад на месте Дубай не было ничего, созданного руками человека. Только море, песок, сияющее круглый год без передышки солнце. Но Дубай процветает не только благодаря нефти. В первую очередь – туризм, затем строительство и торговля недвижимостью, банковский сектор и международная торговля – вот основные отрасли хозяйства. Добыча углеводородов это лишь 5% от общих заработков процветающей страны.

Дубай, пожалуй, самый знаменитый город-курорт Персидского залива с уникальными возможностями для шоппинга и морского отдыха. Только здесь встретишь такое количество современных торговых центров с низкими ценами на товары знаменитых мировых брендов и только здесь ежегодно проводится знаменитый шоппинг фестиваль.

Дубай – это буйство современной архитектуры, роскошные парки, поля для гольфа, множество ресторанов и дискотек. Разумеется, этот город хочет зарекомендовать себя как идеальное место для проведения масштабных международных конференций, крупных выставок и высококачественного отдыха. Дубай официально считается одним из 10 лучших курортных городов в мире, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

На планете есть только три места, где зима длится круглый год — это Северный и Южный полюсы и Дубай. Это еще одно, совсем новое чудо инженерной мысли. Результат, как это ни странно звучит, глобального изменения климата на нашей планете. Дело в том, что несколько лет назад в момент внезапного и совершенно не свойственного этой местности похолодания неподалеку от Дубай в горах выпал снег, которого здесь никто никогда не видел. Этот факт вызвал настолько сильное положительное потрясение у местного населения, что уже через год любой желающий мог не просто посмотреть и потрогать настоящий снег в пустыне, но и лихо прокатиться по одной из 5 трасс разной степени сложности. На горных лыжах, сноуборде или санях. Температура минус 3 градуса, полное отсутствие ветра, экологически чистый снег, три сантиметра верхнего слоя которого обновляются ежесуточно — более идеальных условий для любителей зимнего вида спорта трудно себе представить. Общая площадь одного только ледового городка у подножья горы — 3 000 квадратных метров. Антипод окружающей действительности, очередная усмешка, прихоть богатых арабов или еще один вызов природе?

Прогулка на джипах по пустыне — еще одно популярное развлечение в Эмиратах. Развлечение не для слабонервных, а скорее для любителей настоящего экстрима. Мощные джипы подобно океанским яхтам переваливают через дюны как через волны в штормовом море. Они унесут в самое сердце пустыни. С вершин песчаной горы можно будет полюбоваться тем, как скатывающиеся к горизонту солнце окрашивает все вокруг оранжевым сиянием.

Вечером, когда изнуряющая жара уходит, наступает время истинных любителей побаловаться себя обновками. Беспошлинная торговля позволяет делать покупки по ценам гораздо ниже, чем во всем мире. Знаменитые на всю Аравию — золотой и ковровый рынки Дубая.

Местная кухня имеет много особенностей. Как в способах приготовления отдельных блюд, так и в наборе продуктов, которые используются для этого. Арабы и мусульмане не едят свинину. Однако высококлассные повара здесь настоящие мастера в приготовлении блюд из баранины, телятины, козлятины и птицы. Кроме мясных блюд в здешних ресторанах можно отведать настоящие шедевры из рыбы (которую готовят исключительно на углях), морепродуктов, риса, овощей, фруктов, яиц и молочных продуктов, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Необычный вкус и аромат каждому блюду придают многочисленные пряности и специи: лук, чеснок, черный и красный перец, корица, ароматические травы. Блюда готовят как правило на растительном масле, преимущественно оливковом.

Десерты арабской кухни удовлетворят самых изысканных любителей сладкого. Это и сырный пирог с кремом, и пончики с медом, и молочный пуддинг с изюмом и орешками, шербет. Однако в ОАЭ можно отведать не только местные национальные блюда, но и приготовленные поварами из самых разных уголков света. Здесь широко представлена итальянская, французская, китайская, японская, мексиканская и даже русская кухни.

Мало кто знает, но в Арабских Эмиратах целых три моря. Прежде всего — море песка, Персидский залив и Индийский океан. Но чтобы попасть к нему придется преодолеть путь в 170 км и дорога — тоже настоящее приключение. Сначала пустыня, а через час поездки по роскошной скоростной магистрали (других в Эмиратах нет) начинаются величественные горы. Эмиратское побережье Индийского океана ничем особенным не отличается от побережья Персидского залива. Но побывать здесь настоятельно рекомендуется хотя бы для того, чтобы проехав полстраны еще больше проникнуться местным колоритом, побывать в горах, пустыне, на океаническом побережье.

Бурдж Дубай - самое высокое здание в мире