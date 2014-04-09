Директор информационно-туристского центра «Минск» о ЧМ-2014 по хоккею: Мест в гостиницах хватит всем

Новости Беларуси. В 2015 году в Минск планируется привлечь не менее миллиона иностранных туристов. Такую задачу перед чиновниками поставил мэр города Николай Ладутько. Цифра, нужно сказать, немалая, однако вполне выполнимая.

Интерес к белоруской столице среди туристов растет. Только в прошлом году в городе побывали более 450 тысяч гостей. И есть основания считать, что в 2014 желающих посетить 2-миллионный мегаполис будет гораздо больше - впереди чемпионат мира по хоккею, который наверняка соберет в Минске сотни тысяч болельщиков и туристов.

На то, чтобы увидеть на наших улицах огромное количество туристов, сегодня брошено немало сил. Развернута международная рекламная кампания, в самом Минске практически все сферы жизни города претерпевают изменения - это и строительство гостиниц, и новые транспортные развязки, и торговля. А все потому, что цена вопроса слишком высока, ведь речь идет и об имидже столицы, и о доходе, который может и должен получать город от туризма. А тут еще приближающийся чемпионат мира по хоккею.

О том, что готова предложить гостям столица, ведущая программы «Большой город» на СТВ говорила с Тамарой Ореховой, директором информационно-туристского центра «Минск».

Когда туристы приезжают в Минск, какие достопримечательности наиболее востребованы?

Тамара Орехова, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Сказать однозначно, что это какие-то наши ключевые точки: тема Верхнего города - да, посещают все, Троицкое предместье - да, посещает большинство. А так все зависит от того, с какой целю едет группа, едет турист. Есть группы, которые едут под какой-то определенный проект. Соответственно, их интересует только какая-то одна сторона Минска. Например, «Рождественский турнир». Они едут туда и в рамках турнира посещают что-то параллельно - либо едут смотреть окраины города, либо те исторические достопримечательности, которые вблизи города находятся. Всем и каждому предлагаются экскурсии по городу Минску - обзорные, вечерние. Существует даже такая экскурсия, как «Минск спортивный». Опять же, кто что заявляет, в чем испытывает потребность.

Одна из резонансных тем - гостиницы. Сегодня много говорят о том, что не все гостиницы будут сданы. Мы сможем обеспечить местами всех приехавших туристов и гостей чемпионата?

Тамара Орехова:

Проблема, конечно, звучит остро, но те темпы строительства, которые сегодня существуют в городе, и те прогнозы, которые даны по вводу гостиниц в экспулуатацию, позволят обеспечить 9 тысяч 600 мест в гостиницах на период проведения чемпионата. На сегодняшний день их всего 5,5 тысяч. То есть 9 600 - это та цифра, которая заявлялась изначально. Поэтому разместить и официальные делегации, и команды будет где. И туристов разместить, конечно же, тоже будет где. Мест в гостиницах хватит.

Сколько еще гостиниц будет сдано до начала чемпионата?

Тамара Орехова:

К чемпионату мира будет сдано еще 13 гостиниц. Это полюс к тем средствам размещения, которые есть сейчас.