Дети точно будут в восторге. Недалеко от Логойска работает сказочный парк «МалиВур»

Анастасия Макеева, корреспондент:

Напоминает пещеру, это вход в сказочную страну...

Обожаете эльфов и хоббитов? Мечтаете о фантастических приключениях? Вбейте в навигатор деревню Добронево, и вы в сказочной стране.

Жительница сказочной страны:

Наш добрый друг Сар-Тар-Тук. Он охраняет вместе с драконом добровитов. Как в волшебном зеркале переносимся в таинственное прошлое. Не счесть веков, когда на берегах Гайны поселились добровиты. Маленькие очаровашки с заостренными ушками и большим сердцем. Жительница сказочной страны:

Домики себе в холмах строят округленные, потолки от пола к полу сводчатые. Все руками там своими сделано, ну а руки золотые, умелые. Включайте воображение, мы начинаем сказку-погружение. Добровиты мудрые книги слагали и волшебные камни-тектиты добывали. Что ни дом – произведение искусства. Здесь живет бабушка Гэля и дедушка Франук. Гостит королева эльфов Алесия. Заглядывать в домики-гномики разрешается.

Жительница сказочной страны:

Среди добровитов было огромное количество умельцев, их называли мастеровитыми. Один из них кузнец Досифей. Сейчас мы находимся перед его домиком, можем зайти, посмотреть, как же он живет. Он здесь останавливается, когда приезжает в нашу сказочную страну. Обратите внимание, все это кузнец Досифей делал сам! Анастасия Макеева:

Добровиты строят дома на славу, украшают подушками, вышивают ковры, а в стенах мерцают драгоценные тектиты… Дизайн просто волшебный. Но самое главное, что в таких интерьерах со своим ростом я себя чувствую как дома, остается только задобрить дракона.

Добро наживали, бед не знали. Пока колдун Глоган не наслал на чары черных бурь. Спасение было лишь в изумрудном мече, в который нужно было впаять волшебные тектиты. Они обладали невероятной силой. Но злодей похитил все камни. Пришлось принцу Алеону вместе с драконом Скаем пройти через все испытания, чтобы добро победило зло. С тех пор верный стражник, великий дракон, крепко спит на скале. Сон его древнейший дар, ведает, что будет Скай. Жительница сказочной страны:

Внутри него бьется волшебное, живое, доброе сердце. Наши посетители могут увидеть своими глазами и прикоснуться к этому волшебству. Если у кого-то внутри, в его сердечке появилось что-то не очень хорошее. То, от чего он хотел бы избавиться. Сердце доброе дракона обязательно передаст ему свою волшебную силу, и этот человек станет обязательно чуть-чуть сильнее. В батлейке можно стать героем сказки, пронестись через дремучие леса, заглянуть в пещеры и найти друзей. Есть на планете фэнтези и место для релакса. Кафешка черепахи Лунары. Надо сказать, добровитяне еще те повара. Угощают гостей на славу. Анастасия Макеева:

Здесь можно прокатиться на вот таких вот качелях, пронестись с ветерком на тарзанках и оседлать волшебных лошадей.

Очень сказочно, красивые комнатки, интересно и детям, и взрослым

А театр был такой классный, папа медведем был.

Очень весело, артистично.