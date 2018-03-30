Деревня Белый Лесок, Пружанский район (Брестская область). Фото: Сергей Тихон

Здесь живет моё сердце!



Наш прекрасный, милый дом! Деревенька Белый Лесок! Здесь всегда тепло и уютно! Здесь каждое лето меня ждут мои мамочка и папочка! Как я люблю всей своей большой семьей приехать сюда и увидеть родные места! Здесь дышится по-другому. Здесь другой воздух, другое небо, другая трава! Дом, такой родной и красивый, о нем скучаю всегда. Наш сад, таких вкусных яблок нет нигде, спелая, сочная малиновка! Целый год в городе, мы живем мыслями о том, что скоро весна, прилетят аисты, и мы вернемся в наш дом, будем гулять лесными тропинками в Беловежской пуще. Гулять все вместе по деревне, косить траву, запах скошенной травы прекрасен. А как пахнет земляника, чудо! Мысли о родных местах, помогают нам согреваться в наших квартирах в дождливую осень и пасмурную зиму. Мы любим свою родину, свой родной дом и этим мы счастливы!