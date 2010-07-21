Couchsurfing или «путешествия по диванам»

Его используют как минимум 700 000 человек из 231 страны . Это большая группа людей называет себя «каучсерверами», теми, кто терпеть не может бессмысленно сорить деньгами и останавливаться в отелях.

Для таких людей существует сайт couchsurfing.com, он объединил туристов и просто хороших людей, которые помогают друг другу путешествовать. А именно – дают крышу над головой совершенно бесплатно. Иногда за подобную экономию приходится платить терпением. Каждый человек сам определяет рамки своего гостеприимства.

Но каучсерверы всегда знают, к кому они едут, в какие условия. Всю информацию о человеке можно найти в его профайле на сайте. В отличие от других сайтов, всему, что написано здесь, можно смело верить. Это мир, где все хорошее и плохое тут же становится достоянием общественности.

Но бдительность никто не отменял: вы принимаете или входите в дом к незнакомому человеку. Чтобы вас согласился принять участник из другой страны, вы должны вызвать доверие. Подробно расскажите на сайте, что вы за человек, что любите и не любите.

Каучсерфинг – это не только экономный способ передвижения. Это, скорее, философия и стиль жизни. Если вы не брюзга и зануда, если вы легки на подъем и мечтаете объездить весь мир, тогда становитесь каучсерфером. Но помните, гостям всегда рады, особенно, когда они уходят.