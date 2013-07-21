Новости Беларуси. Белорусской туристке, получившей травму в Закарпатской области Украины, оказана необходимая помощь. ЧП с группой наших соотечественников произошло накануне днем в момент восхождения на гору Говерла - наивысшую точку Украины.

Как сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, 22-летняя гомельчанка поскользнулась и травмировала ногу. Туристы тут же вызвали спасателей. И уже в восемь вечера к месту происшествия прибыли поисковики. Они оказали первую медицинскую помощь девушке, после чего отнесли ее в карету скорой помощи.

Говерла - самая высокая гора на территории Украины. Она расположена в 17 км от границы с Румынией. Её высота более 2 тысяч метров над уровнем моря. Название горы означает «труднопроходимое возвышение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.