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Белорусской туристке, получившей травму в Закарпатской области Украины, оказана необходимая помощь

21 июля 2013 13:39
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Новости Беларуси. Белорусской туристке, получившей травму в Закарпатской области Украины, оказана необходимая помощь. ЧП с группой наших соотечественников произошло накануне днем в момент восхождения на гору Говерла - наивысшую точку Украины.

Как сообщили в госслужбе  Украины по чрезвычайным ситуациям,  22-летняя гомельчанка поскользнулась и травмировала ногу. Туристы тут же вызвали спасателей. И уже в восемь  вечера к месту происшествия прибыли поисковики. Они оказали первую медицинскую помощь девушке, после чего отнесли ее в карету скорой помощи.

Говерла - самая высокая гора на территории Украины. Она расположена в 17 км от границы с Румынией. Её высота более  2 тысяч метров над уровнем моря. Название  горы означает «труднопроходимое возвышение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Туризм # Туризм

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