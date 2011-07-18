Белорусским турфирмам материально помогут привлечь иностранных туристов

Соответствующую инициативу поддержало Министерство спорта и туризма.

Речь идет о максимальном финансировании выставок и презентаций турфирм за рубежом. Ранее расходы им компенсировали частично, поэтому не все могли рекламировать за рубежом свои услуги и страну в целом. Ведь размещение стенда на пять дней, к примеру, в Лондоне обходилось около 6 тысяч евро.

Материальная поддержка поможет привлечь в Беларусь больше туристов, каждый из которых ежедневно оставляет здесь около 200 долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Маковский, директор туристической фирмы:

Только турфирмы могут предложить объемный туристический продукт. А чтобы сделать это, нужно напечатать буклеты, оплатить перелет, гостиницу. И здесь помощь Министерства спорта и туризма очень своевременна. То, что увеличится объем въездного туризма, а соответственно и экспортный потенциал республики — это несомненно.