Беларусь представит свой стенд на международной выставке путешествий в Варшаве

Польский форум по праву традиционно считается крупнейшим на территории Восточной Европы. В последние годы планка его посещаемости не опускалась ниже полусотни стран-участниц.Наша республика в этом году планирует покорить зарубежных туристов не столько архитектурой, сколько своими природными богатствами. А вот для инвесторов приготовили настоящий бизнес-сюрприз – специальный каталог с сотнями страниц наглядного представления об отдыхе в Беларуси.