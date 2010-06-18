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Беларусь представит свой стенд на международной выставке путешествий в Варшаве

18 июня 2010 06:45
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Польский форум по праву традиционно считается крупнейшим на территории Восточной Европы. В последние годы планка его посещаемости не опускалась ниже полусотни стран-участниц.Наша республика в этом году планирует покорить зарубежных туристов не столько архитектурой, сколько своими природными богатствами. А вот для инвесторов приготовили настоящий бизнес-сюрприз – специальный каталог с сотнями страниц наглядного представления об отдыхе в Беларуси.
# Туризм

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