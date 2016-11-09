Прямой эфир

Августовский канал без виз: для посещения Гродно зарегистрировались 300 иностранных туристов

09 ноября 2016 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За две недели 300 иностранных туристов зарегистрировались для безвизового въезда в Гродно. Напомним, новые правила для посещения парка «Августовский канал» и прилегающих территорий начали действовать в конце октября (подробнее – здесь).

Большинство безвизовых туристов – это граждане соседних Польши и Литвы. Есть и гости из Испании, Германии, Италии, Финляндии и Бельгии.

Для получения документа, который заменяет визу, путешественники обращаются к туроператорам в своей стране, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Правило «5 дней без визы» в Гродненской области будет действовать до Нового года.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Настоящая столица агроэкотуризма: почему агрогородок Мотоль стал лучшим в Беларуси
06 ноября 2016 13:29

Настоящая столица агроэкотуризма: почему агрогородок Мотоль стал лучшим в Беларуси

Единый реестр туроператоров появится в Беларуси с целью сделать рынок услуг более прозрачным
04 ноября 2016 06:04

Единый реестр туроператоров появится в Беларуси с целью сделать рынок услуг более прозрачным

Иностранные туристы с 26 октября могут посещать Августовский канал без визы
26 октября 2016 06:00

Иностранные туристы с 26 октября могут посещать Августовский канал без визы