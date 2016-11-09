Августовский канал без виз: для посещения Гродно зарегистрировались 300 иностранных туристов

Новости Беларуси. За две недели 300 иностранных туристов зарегистрировались для безвизового въезда в Гродно. Напомним, новые правила для посещения парка «Августовский канал» и прилегающих территорий начали действовать в конце октября (подробнее – здесь).

Большинство безвизовых туристов – это граждане соседних Польши и Литвы. Есть и гости из Испании, Германии, Италии, Финляндии и Бельгии.

Для получения документа, который заменяет визу, путешественники обращаются к туроператорам в своей стране, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.