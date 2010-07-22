Анталия (Турция) – здесь интересен не только путь от лежака к шведскому столу

В Анталии действительно стоит побывать. Здесь есть не только первоклассные отели, но много интересного. История этого города очень и очень древняя.

Легенда говорит о том, что во II веке до н.э. царь Аттал собрал своих подчиненных и приказал отыскать рай на земле. Он был найден на побережье Средиземного моря. Минарет, который является символом Анталии, стремиться вверх на 39 метров. Поэтому раньше имаму, чтобы позвать всех верующих на намаз, ежедневно приходилось преодолевать путь в 99 ступеней. Сегодня же всех мусульман зазывают на намаз при помощи радиомикрофона.

Анталия уже давно больше напоминает Европу нежели Восток. Сегодня Анталия – современный космополитичный город. Лишь узкие, похожие на лабиринты, улочки старого города по-прежнему хранят дух Древнего Востока. Эта часть города напоминает оазис среди каменных джунглей. Кажется, что время остановилось здесь лет 200-300 назад.

Курортная жизнь Анталии длится 24 часа в сутки. Днем – пляж и море, вечером – прогулки по городу, а ночью – зажигательные танцы. Самая модная дискотека этого сезона проходит на новейшей яхте «Моби Дик» Жизнь в Анталии бьет ключом круглый год. .Поэтому отдых здесь подходит не для тех, кто ищет тишины и покоя, а для тех, кто жаждет приключений.