Американский музей естественной истории в Нью-Йорке подготовил для своих посетителей уникальную возможность почувствовать себя в роли птерозавров

Новости мира. Американский музей естественной истории в Нью-Йорке подготовил для своих посетителей уникальную возможность прикоснуться к жизни доисторических крылатых рептилий – птерозавров, и даже почувствовать себя в роли одного из них.

На выставке представлены редчайшие археологические находки: скелеты и кости «летающих ящеров», обнаруженные в Бразилии, Китае и Румынии.

Экспозиция также включает в себя искусственные копии птерозавров, выполненные в натуральную величину.

К выставке под названием «Полёт птерозавров в эру динозавров» учёные готовились около двух лет.

Они постарались в мельчайших деталях восстановить особенности жизни этих рептилий, вымерших 66 миллионов лет назад.

Все они были теплокровными, их скелет имел полые кости, а череп – почти сетчатую структуру. На грудине был киль, как у птиц. Птерозавры обладали очень мощной летательной мускулатурой, некоторые вели полуводный образ жизни. Какие-то виды охотились на рыб, а какие-то – на насекомых.

В интерактивном зале музея дети и взрослые имеют возможность понять, как летали и охотились птерозавры.

Выставка птерозавров будет проходить до января следующего года, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.