Александр Лукашенко: отмена виз не означает отмену контроля

Новости Беларуси. Безвизовый въезд на срок до пяти суток для граждан 80 государств не несет никаких рисков для Беларуси и сопредельных стран.

20 января Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы нашей страны органами пограничной службы в 2017.

Тема действительно актуальна. Только в 2016 году она дважды обсуждалась на высшем уровне. На это повлияли внешние факторы:

непростая международная обстановка, возрастание террористической опасности в мире, незаконная миграция.

Сегодня вопросов тоже немало. К примеру, как будет совершенствоваться деятельность ведомства? Какими мерами планируется обеспечить порядок в пограничной зоне? И как повлияет отмена виз для граждан 80 государств?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно мы отменили визы для граждан 80 государств, если они пребывают через Национальный аэропорт и на срок до 5 суток. В первую очередь с точки зрения возникновения каких-нибудь рисков для Беларуси, для наших союзников и для наших соседей. Поэтому вот эта компания в средствах массовой информации, не знаю, иногда знакомишься с замечаниями этих авторов и диву даёшься, это люди, которые абсолютно не понимают сути или же специально нагнетают обстановку, скорее всего специально.

Отмена виз не означает отмену контроля, как был контроль пограничный, так и есть. Если ты получил визу – разрешение на въезд в страну через Национальный аэропорт только Минска, то тебя обязательно проверят, кто ты такой: паспорт, компьютеризировано все. Точно так, как в России. Паспорт предъявил, компьютер отметил – нормальный человек, проходи, 5 дней живи в Беларуси.

Мы ничего не нарушили с точки зрения внутреннего нашего законодательства. Это наше суверенное право – предоставлять людям других стран въезжать и выезжать из страны.

И мы не нарушили ничего в плане наших договорённостей с другими государствами

Сегодня многое делается для повышения пограничного контроля. Так, в автодорожном пункте пропуска «Брест» функционирует система электронной очереди, в Национальном аэропорту в тестовом режиме заработали «электронные ворота».

Это система, которая позволит проходить паспортный контроль без пограничников. Понадобятся лишь биометрические документы. Для увеличения экспорта туристических услуг в некоторых пропускных пунктах на границе с Литвой и Польшей установлен безвизовый порядок въезда иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Обстановка динамично меняется. И намечаем прерогативы охраны границы на следующий год, вырабатываем решения на охрану границы в тех или иных направлениях. У нас открывается новый пункт пропуска на железнодорожном вокзале. Пункт пропуска «Шумскас – Лоша» был межгосударственным, стал международным пунктом пропуска.