90% жителей Доминиканы утверждают, что они абсолютно счастливы

Поэтому сервис на республиканских курортах соответствует европейским стандартам. В отелях отличные условия для проживания, причем номер можно подобрать на любой вкус и кошелек. Территории практически всех доминиканских отелей по-американски огромны. Но это не значит, что придется наматывать километры от номера до моря.





Автопоезда – местный общественный транспорт, его остановки – своеобразные шалашики. Иногда чтобы проехать от лобби до пляжа нужно потратить 15 минут.





Трапеза – одно из интереснейших развлечений, которых ни в коем случае нельзя пропустить. Доминиканцы отлично готовят. Особенно разыгрывается аппетит, когда туристы едят, глядя на бирюзовый прибой Атлантического океана. От этого блюдо становится втройне вкуснее.

Доминикана – это филиал рая на земле, причем ощутить это можно даже не выходя за пределы отеля. Они созданы так, что в них человек и природа находятся в полной гармонии друг с другом. Вместе с туристами дружно уживаются павлины и цапли. Здесь всего в изобилии, во многом благодаря американцам. Потому что для них Доминикана тоже, что для нас – Турция. Граждане США, любящие большие размеры, большие порции и все самое лучшее – задают здесь свой тон.





Если хотите оказаться в гуще событий – приходите на белоснежный пляж. Жизнь на нем бурлит от восхода и до заката. И даже ночью находятся любители искупаться под луной. Стоит заметить, что здесь это не опасно. Из-за того, что со всех сторон остров окружен плотными коралловыми рифами, сюда не заплывают акулы. Также здесь нет ядовитых морских змей и других неприятных гадов, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».





На пляже скучать не придется: хочешь загорай, хочешь плавай, хочешь летай на парашюте. Насладиться морскими развлечениями при отеле можно в полной мере.





Бесплатные уроки местных танцев проходят каждый день. Не научишься танцевать меренге – не поймешь доминиканцев. Ведь в этих ритмах выражена вся их сущность. Считается, что меренге был придуман рабами, собирающими сахарный тростник. Тогда их ноги сковывали цепями, а к левой привязывали тяжелое ядро. Тростник жали под удары барабанов, двигаясь между межей. Отсюда и танцевальный шаг: перемещением правым боком с переступанием и подтягиваем левой ноги. Но сегодня главное не ноги, а правильно двигаться пятой точкой. Ты двигаешься влево – пятая точка вправо и наоборот. Все без исключения доминиканцы отлично танцуют – это нация танцующих людей. Даже весь персонал в отеле во время своей работы пританцовывает. Плясать без устали при температуре свыше 25 градусов под силу только доминиканцам.





Доминикана – это страна, в которой практически 90% населения утверждают, что они абсолютно счастливы. Причем их позитивное и легкое отношение к жизни распространяется и на туристов.





Практически во всех доминиканских отелях есть специальные места для проведения свадебных церемоний. Побывав в этом поистине удивительном месте, понимаешь, почему Майкл Джексон сочетался узами брака именно в Доминикане.





Кстати, образ Джексона до сих пор бродит по побережью. Публика, в основном американская, с удовольствием рукоплещет пародиям на поп-короля. Анимации в доминиканских отелях достойны внимания. В отличие от турецкой милой, но махровой самодеятельности, здесь все поставлено с претензией на профессионализм. Свет, музыка, костюма – все как в настоящих шоу.





Но особенность вечернего досуга на Атлантическом побережье – не в этих представлениях, а в том, что и после заката солнца здесь можно наслаждаться легкими ритмами музыки меренги. Причем, до самого утра, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».





В Доминиканской Республике пока нет хороших дорог, зато есть большое количество маленьких аэродромов. Потому как лучший способ перемещения здесь — по воздуху. Во-первых, это быстро, во-вторых, потрясающе красиво. Стоимость полета 70$. «Невозможно даже представить столь восхитительные места, не увидев их воочию» - так об острове испанской королеве писал Колумб. По прошествии четырех столетий можно сказать тоже самое. Потому что и сегодня эти земли потрясают с той же силой. Прежде всего — своей первозданностью.





Лишь вдоль некоторых побережий цепочкой тянутся отели. Если же направится вглубь острова, ничего, кроме девственной природы вам не повстречается.





Природа наградила здешние земли буйной растительностью. На небольшом острове более 8 000 видов растений. Это почти в 3 раза больше, чем во всей Европе. При этом, здесь уживается флора и тропических, и умеренных широт. Некоторые равнины напоминают пейзажи европейской части России. А другие — Кавказ. Другие же пейзажи ни на что не похожи: густые пальмовые заросли, белоснежные бесконечные пляжи, мангровые леса (удивительные тем, что растут в морской воде). Недаром те, у кого есть средства, покупают в Доминикане недвижимость, чтобы иметь возможность пожить в окружении настоящей природы, а не среди каменных джунглей.





Название местечка Каса де Кампо переводится как домик к деревне. На самом деле — это город миллионеров. Здесь свои дачки имеют Бил Гейтс, Мадонна, Шакира, Бил Клинтон и другие богатые и знаменитые личности.





Альтос де Чавон — городок, расположенный на утесе, старинная средневековая деревушка. Оказывается, это место, которому можно смело дать несколько веков, появилось всего 30 лет назад. Говорят, благодаря одному американскому магнату. Якобы его дочь так любила итальянскую архитектуру, что ее отец не поскупился и на 16-летие презентовал ей целый город. Кстати, спроектировал его один известных голливудский декоратор.





Вихрь веселья начинает носиться по всей стране в конце января. 27 февраля, в День Независимости выливается в кульминационное торжество в столице Санта Доминго. Но и летом есть шанс оказаться на карнавале. Доминиканцы очень любят отдыхать, а еще больше — устраивать карнавалы. Даже если вы прилетите в Доминикану всего на неделю, то увидите хотя бы одно карнавальное шествие. Здесь праздник каждый день, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».





Кстати, само слово карнавал переводится не как праздник, а как отказ от мяса. Изначально карнавалы имели религиозное значение. Считается, что еще в XVI веке конкистадоры привезли с собой из Испании традицию веселиться и отрываться по полной перед началом великого поста. Но постепенно европейские обычаи смешались с фольклором местных индейцев и африканских рабов, завезенных на острова испанцами. А после того, как в середине XIX века карнавальные празднества перед постом совпали с 27 февраля (с провозглашением независимости Доминиканской Республики в 1863 году) праздник приобрел светские формы.





Но тем ни менее до сих пор любой карнавал идет по строго определенным когда-то правилам. Например, ни одно шествие не обходится без основного действующего лица — проказливого дьявола. Еще одним из главных персонажей является переодетый в женское платье мужчина с разноцветным зонтом и большим бюстом.





Помимо традиционных действующих лиц, доминиканцы наряжаются и в клоунов, и в персонажей из мультиков, и в красивых барышень. Фантазия в создании карнавальных образов не ограничена ничем. Относись к жизни легче и проще — вот девиз доминиканцев. Находясь на этой земле противиться такой философии невозможно.