44 туристических места Минска будут обустроены информационными указателями на белорусском и английском языках

Это будут информационные щиты, стрелки-указатели и триборды. Среди туристических мест – парки Горького, Челюскенцев, и Лошицкий, район театра оперы и балета, а также Немига. Пилотный проект запустят ко Дню города.

В районе площади Победы будут установлены шесть щитов и 30 указателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Узнать новые факты об интересующем объекте путешественник сможет и при помощи мобильного телефона через вluetooth.

Елена Плис, директор информационно-туристического центра «Минск»:

Турист подходит к щиту и считывает своим мобильным телефоном информацию с него, которая загружается ему автоматически. Он может более подробно потом прочитать о каком-нибудь городском событии или достопримечательности.