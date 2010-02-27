16-летний капитан Джессика Уотсон может стать одним из богатейших подростков мира

В случае удачного возвращения домой после кругосветного путешествия ее личное состояние может исчисляться миллиардами долларов, утверждает ИТАР-ТАСС.

По словам представителя юной яхтсменки Эндрю Фразера, кругосветка принесет Джессике не только титул и славу, но и неплохие дивиденды. «Мы уже получаем предложения от различных австралийских компаний, чья деятельность распространяется от косметической до автомобильной отрасли, — подчеркнул Фразер. — Многие хотят заключить с Джессикой довольно выгодные контракты и заполучить ее в качестве лица фирмы». При этом он отметил, что, несмотря на то, что девушка прекрасно управляет яхтой, она до сих пор не умеет водить машину, сообщает NEWSru.com.

Во время своей кругосветки Джессика пишет книгу о своем полном опасностей путешествии. Биографический выпуск запланирован на конец июля и совпадет с выходом в свет документального фильма об отважном подростке. «Наша работа заключается в том, чтобы защитить бренд "Джессика Уотсон" и максимально использовать все коммерческие возможности», — добавил Фразер.

Интерес к юной яхтсменке проявляют и интернет-пользователи. Около одного миллиона посетителей еженедельно посещают сайт Джессики, где она регулярно описывает происходящие с ней приключения.

В настоящее время австралийская школьница вышла на финишную прямую, обогнув мыс Доброй Надежды, и направляется через Индийский океан к берегам Западной Австралии. Как ожидается, свою кругосветку она закончит раньше обозначенного срока — в конце апреля.

Маршрут Уотсон в точности повторяет путь ее соотечественницы Кей Котти, которая в 1988 году стала первой в мире женщиной, совершившей в одиночку кругосветное плавание. На яхте «Элла пинк леди» Джессика без единой остановки и помощи уже обогнула не только тихоокеанские острова, но и Южную Америку, Южную Африку.