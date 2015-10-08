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Затяжка на колготках. Выбрасывать? Жалко! Находим применение колготкам в быту!

08 октября 2015 10:44
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Затяжка на колготах. Уже не оденешь. А выбрасывать жалко. Да и зачем? Колготкам можно найти практическое применение в быту. Капроновые колготки (чем плотнее, тем лучше) очень хороши для протирания мебели от пыли.

Шерстяные колготки отлично наводят блеск на стеклянной поверхности и, особенно, на зеркалах.

Используйте старые колготки для полировки мебели.

Кусочки капроновой ткани восстановят блеск вашей обуви лучше, чем обувная щётка. Нанесите крем на вашу обувь и отпалируйте кусочками капрона.

В колготки можно положить, например, засушенные апельсиновые корки и поместить в незаметное место в ванной. Когда ванная наполнится паром, сушенные фрукты будут благоухать и ароматизировать ванную.

Заботливые хозяюшки делают из старых колгот подушечки, которые наполняют лавандой и кладут в шкафы. У этого способа двойная польза - и моль отгоняет и аромат приятный.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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