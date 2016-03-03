Внезапная икота? Несколько способов, которые помогут избавиться от этого недуга

Согласитесь, внезапная икота нападала на каждого из нас. И не раз. Ситуация не из приятных. Сегодня я расскажу несколько способов, которые помогут нам избавиться от этого недуга.
К счастью, вылечить икоту легко. Есть множество простых и доступных средств.
1) съешьте ложку сахара так, чтобы он попал на основание языка.
2) вставьте пальцы в уши. Тот блуждающий нерв касается слуховой системы. Проблема должна непременно решиться.
3) полоскание. Полощите горло столько времени, сколько понадобится, чтобы избавиться от икоты.
4) подышите в пакет, чтобы отвлечь нервную систему. Она бросится избавляться от повышенного уровня углекислого газа.
5) съешьте ложку како-порошка. Это не так уж легко, но икота должна прекратиться.
6) бытует мнение, что от икоты можно отвлечься усилием воли. Так что займите ум решением сложной задачи. Например, прочитайте алфавит в обратном порядке.
7) испугайтесь.
И, наконец, от икоты избавляет долгий и страстный поцелуй.