«Вишнёвый фестиваль» в Глубоком: вишнёвые портреты, набережная фонарей, карета Золушки

Глубокое славится не только голубыми озерами, сгущенкой, но и сочным вишневым урожаем. Сюда за наливной ягодой съезжаются сотни километров.

Весной этот синеокий город наряжается в бархатное одеяние цветущих вишен, они растут здесь практически на каждом подворье. Стать вишневой столицей Глубокому было предначертано издавна, здесь уникальная песчаная почва и активно приживаются разнообразные сорта сладкой ягоды.

Первые вишневые сады на этой земле появились еще при монахах-кармелитах, в 20 годы прошлого века ее активно выращивали помещики, а местный селекционер Болеслав Лапырь создал устойчивые сорта, гибрид крупной сочной черешни и вишни.

Именно«глубокская вишня» стала основой для выведения новых сортов по всей стране. В честь ягоды в городе установили символичный памятник, вишневые истории здесь связаны даже с именем барона Мюнхгаузена.

Так, у глубочан возникла замечательная идея провести «Вишневый фестиваль». Уже третий год подряд на одну июльскую неделю город окрашивается в багряный цвет, веет ароматом ягодных десертов и радует культурно-развлекательными шоу и конкурсами. Остановки транспорта, сказочные дорожные люки – по всему Глубокому красуются изображения графинь-вишенок. Город живет этим фестом. Оригинальному празднику – кубок «вишневая бутса» и соревнования по футболу в сопровождении забавных ростовых кукол. Спортивные состязания на фесте всегда на высоте, можно пострелять вишневыми косточками и принять участие в дамбайском футболе.

Дамбайский футбол – разновидность пляжного футбола, связаны ноги игроков, вратари привязаны к воротам , сложность – очень большие нагрузки. В простом футболе – каждый за себя, здесь коллективно, здесь сложнее, надо все продумать.

Вишневые портреты от весенних деревьев до вкусных блюд украшают тематическую выставку. Все работы сделаны местными жителями, они же и голосуют за лучшее фото. Победителя ожидает вишневый пирог. А за активное участие в конкурсах организаторы поощряют баночками варенья и десертами. Их точно никто не догонит. В вишневой спортландии участвуют даже улитки и преодолевают два круга. Глубочане от мала до велика с радостью делают ставки.

Произведение искусства! Изящная форма, вылитые детали, красивый мебельный салон – как в сказке про Золушку! Эту карету изготовили местные мастера кузницы для популяризации конного спорта и туризма. Она станет символом Вишневого фестиваля и не только.

Еще один сюрприз Вишневого феста – открытие набережной фонарей. Этот проект инициировала молодежь, а их идеи воплощало предприятие ковки и финансировали глубокские предприятия – так всем городом создали шедевры света вдоль озера Великое. Вечерние прогулки вдоль причудливых фонарей в виде зайцев, ангелов и птиц будут незабываемыми. Как и кульминация ягодного праздника на этих выходных. Гостей ожидает огромный вишневый торт, костюмированное шоу, сладкие ярмарки, фейерверк.

Фестиваль растет с каждым годом, это не только развлечения, но и конференции ученых по садоводству. Глубокская вишня становится известной по всему миру. Подобные фестивали проводят в США, России, Литве, Хорватии и Беларусь среди других занимает сочную точку на вишневой карте.

Мы настроены перейти за рамки местного фестиваля. Приятно, что подтвердили участие Польша, Германия, Голландия, Израиль, прибалтийские страны, Россия. Мы стараемся, чтобы фестиваль был разносторонний: рукоделие, кулинария, проводим конкурс баянистов, в этом году выделяем деньги победителю – вишневый баян. Продвигать идею, помогать творческим людям.

Одна из достопримечательностей Глубокого – этот вишневый сад, его заложили сами жители в честь первой ягодной феерии. Здесь высажено 1414 деревьев – это число символизирует дату первого упоминания о городе. Мы желаем, чтобы уникальный фестиваль расцветал с каждым годом, как этот сад и стал белорусским брендом в международном туризме.