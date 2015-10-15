Укладка для волос, сверкающий макияж... Как ещё можно использовать гигиеническую помаду?

Осенью часто обветриваются губы. Поэтому приходится пользоваться гигиенической помадой, которая отлично защищает наши губы. Но мало кто знает, что использовать эту «палочку-выручалочку» можно и в других целях.

Помощь при простуде

При простудных заболеваниях, без носовых платков не обойтись. Чтобы не возникло на коже покраснений и раздражений, смазывайте кончик носа бальзамом.

Укладка для волос

С помощью гигиенической помады можно составить модный образ! Помада уложит непослушные пряди волос. И никакие фиксирующие средства не нужны!

Помощь в макияже

А если смешать рассыпчатые тени с гигиенической помадой, можно самостоятельно приготовить сверкающий макияж. Гигиеническая помада с успехом заменит и гель для бровей.

Выдался тяжёлый рабочий день. А вечером - важная встреча. Нужно выглядеть на «все сто». Проведите бальзамом вдоль скул. Это поможет освежить лицо.

Если под рукой нет средства для снятия макияжа, нанесите бальзам для губ на ватную палочку. Таким образом вы легко снимите макияж. Только предварительно убедитесь, что средство не содержит ментола.

Раздражённая кожа

У вас раздраженная кожа? Смажьте поражённые участки гигиенической помадой. А ещё бальзам прекрасно смягчает огрубевшие кончики пальцев.