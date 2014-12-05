Создаём волшебный снежный шар своими руками

Купить снежный шар можно в любом магазине, но если делая его своими руками-можно к тому же неплохо повеселиться. К форме настоящие мастера не станут придираться, поэтому вместо шара возьмем стеклянную банку с крышкой.
На крышку приклеим маленькую игрушку. Удобно делать это с помощью клеевого пистолета, но подойдет и обычный водонерастворимый клей.
Приклеиваем, переворачиваем показываем, что не падает. Теперь нам предстоит производство снега. Самый доступный вариант из новогодней мишуры. Режем как можно мельче.
Если во время работы у вас в квартире начнется снегопад-не пугайтесь, это нормально, у нас тоже так было.
Готовые блесточки засыпаем на дно банки. Ради эксперимента так же мы поступили и со снежинками из пенопласта.
Наша снежная банка почти готова.
Глицерин смешаем с холодной водой. Чем больше глицерина, тем меньше скорость снегопада. Наливаем до краев, чтобы не оставить место воздушным пузырькам и закручиваем крышку-можно переворачивать.
Самое волнительное - первые испытания.
И такое бывает. Эксперимент не удался. Пенопласт для снежного шара не подходит. Учитесь на наших ошибках. Пенопласт всплыл.
Возможно не все получилось так предсказуемо и красиво как покупка снежного шара в магазине, но это жизнь, она прекрасна своим несовершенством и неповторимостью. Проживите ее вместе со своими детьми.