Прямой эфир

Советы хозяйке. Как правильно хранить овощи и фрукты?

16 июля 2015 09:11
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В эту жаркую погоду всем хочется найти место попрохладнее. Неплохо в этом плане устроились овощи в наших холодильниках, и им можно только позавидовать. Но лишь в том случае, если они хранятся правильно.

Качество продуктов, которые мы храним в холодильнике напрямую зависит от способа и места их размещения. Перед тем, как убрать их в холодильник, овощи не следует мыть. Так они не повредятся и не загниют. Можно слегка очистить с помощью сухой губки или тряпки, но мочить их всё же стоит. Влага - это отличная среда для развития грибков и плесени.

Соблюдайте температурный режим. Он должен быть в пределах от 0 до 4 градусов выше 0. Кроме того, большое значение имеет влажность. Если воздух слишком сухой, то плоды будут терять влагу.  А если влажный - сгниют.

Не закупоривать. Овощи в холодильнике не стоит прятать в пакеты или какую-то дополнительную тару. Им нужно обеспечить максимальный приток и циркуляцию воздуха. А вот фрукты, напротив, лучше упаковать в целлофан перед тем, как положить на хранение.

Помидоры не следует хранить в холодильнике. Они выделяют слишком много вредного газа и селена.

Лук может своим запахом испортить все остальные продукты в холодильнике. Поэтому его тоже не стоит туда класть.

А бананы и огурцы лучше поместить в специальный контейнер, где несколько дней при комнатной температуре они вполне способны продержаться.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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