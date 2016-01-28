Советы хозяйкам. Избавляемся от неприятных запахов в квартире

Каждой хозяйке хочется, чтобы ее дом благоухал свежестью. Однако даже у самых хороших хозяек появляются неаппетитные запахи в квартире. Чаще всего – на кухне.

Часто некоторые запахи прочно обосновываются в некоторых кухонных предметах. Например, в шкафу. Положите туда немного молотого кофе. Прямо на бумажке. Либо протрите стенки тряпкой, смоченной в воде с уксусом.

Можно положить в шкафчик ломтик черного хлеба на несколько часов. Ситуация спасена!

Неприятный запах на руках от рыбы и чеснока можно убрать, потерев их солью. Соль отлично справится с нежелательным ароматом посуды. Дайте ей немного времени впитать запах. Затем – смойте водой. А если натереть кухонные приборы и столовую доску солью, то вы навсегда избавитесь от запаха лука.

Запах масленой краски в квартире быстрее исчезнет, если в нескольких местах поставить баночки с солью.

С запахом табака плохо справляется даже сквозняк. Откройте окна и положите в разных местах комнаты два-три полотенца. Они хорошо впитывают табачный запах. В комнате, где накурили, можно зажечь несколько арома-свечей.