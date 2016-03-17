Силикагель: различные способы применения в быту

Как часто вы, покупая обувь, находили там пакетики со странными белыми шариками? Силикагель. Думаю, не раз. Это весьма полезная вещь в быту.

Уход за лезвием бритвы с помочью силикагеля. Известно, что бритву в ванной комнате лучше не хранить. Из-за влаги лезвия тупятся. Возьмите емкость и насыпье туда силикагель.

Харните в этом стаканчике вашу бритву. И тогда влага не будет ей страшна.

Сушка обуви. Осенью, зимой и весной наша обувь очень часто промокает. Ускорить процесс сушки поможет силикагель.

Все, кто занимается фотографией, знают, что линзы наших фотоаппаратов могут запотеть. И это не самое хорошее условие для работы фотокамеры. Бросьте пакетик с силикагелем в сумочку. Он поможет быстро избавиться от лишней влаги.

Часто путешествуете или катаетесь в командировки и ваши вещи не успевают высохнуть? Как результат – может появиться очень неприятный запах сырости. Вы можете хранить ваши вещи вместе с селикагелем – и запах быстро исчезнет.

Теперь вы точно не будете выбрпасывать силикагель, ведь вам известны различные способы его применения.