С 2017-го призов в игре «Удача в придачу» стало в 30 раз больше!

2017 уже вступил в свои права. Год огненного петуха по восточному календарю «Евроопт» объявил для белорусов годом птицы удачи. С 2017-го призов в народной игре «Удача в придачу!» стало в 30 раз больше! В первом туре нового года на кону 30 тыс. денежных сертификатов, 100 планшетов Prestigio, три автомобиля Hyundai Сreta и, конечно же, квартира в Минске.

Хотите стать обладателем этих сногсшибательных призов и кардинально изменить свою жизнь? Тогда вам в магазин «Евроопт»! Успейте сделать покупки в "Евроопте" до закрытия реальных и виртуальных магазинов в пятницу 13 января. И вы уже на старте к мечте! Розыгрыш призов 24-го тура народной игры «Удача в придачу!» состоится уже в эту субботу 14 января - на Старый Новый год! В минском торгово-развлекательном центре "Е-сити" на ул.Денисовская, 8. Яркий праздник, полный сюрпризов, музыки и юмора, ожидает всех без исключения посетителей, ведь звездному составу ведущих будет ассистировать и определить победителей розыгрыша обладательница шикарного голоса талантлевейшая и всеми любимая артистка России Лариса Долина! А чтобы наблюдать за праздничной программой было интереснее, не забудьте и сами запастись игровыми кодами. Благодаря прямой трансляции следить за розыгрышем можно будет из любой точки мира! В 12.00 на сайтах evroopt.by и belta.by вы сможете увидеть, как своих обладателей найдут денежные сертификаты и планшеты. А уже в 13.20 к интернет-трансляции присоединятся телевизионные каналы ОНТ и «НТВ-Беларусь», и в прямом эфире начнется розыгрыш новеньких Hyundai Сreta и – квартиры в Минске!

А главные победители предыдущих туров народной игры уже вовсю осваивают свои «квартиры удачи». Разыгранная на Новый год трехкомнатная квартира в Минске стала настоящим чудом для пенсионерки Ирины Борисовой из Рогачева Гомельской области. Единственная дочка победительницы – 25-летняя Юлия – работает в Минске и живет на съемной квартире, в августе собирается замуж. Поэтому вопрос собственных «метров» в столице семью в последнее время очень волновал. А тут сразу целая «трешка»! Вот уж действительно подарки от «Евроопта» всегда находят тех, кому они по-настоящему необходимы!

Встретиться с удачей как никогда легко! Просто покупайте в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле» то, что собирались приобрести, включая любой «товар удачи», и выигрывайте по-настоящему волшебные призы!

В этом туре «товарами удачи» являются продукция Mr.Ricco, продукция Galina Blanca, средства по уходу за волосами Schauma, чай «Лисма», продукция «Мишутка», кондитерские изделия Michelle.

Не забудьте при расчете использовать дисконтную карту «Е-плюс», на номер которой начисляются игровые коды: по одному за каждые 10 бел. рублей. Чем больше игровых кодов – тем выше шансы стать новоселами!

Нет возможности забежать в «Евроопт»? Это не проблема – заказывайте товары с бесплатной доставкой на дом в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл»! Ведь если «Е-доставка» – это самый удобный сервис для совершения покупок в интернете, то «ГиперМолл» – это уникальный гипермаркет, позволяющий предложить максимум товаров по самым низким ценам в стране.

Кстати, именно онлайн-шопинг в декабре помог сразу двум участницам народной игры «Удача в придачу!» выиграть автомобили.

Так что курьеры интернет-гипермаркетов вполне способны доставить вам на дом не только покупки, но и удачу! Главное верьте, и пусть повезет именно вам!