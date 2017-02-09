Розыгрыш призов 26 тура «Удача в придачу» состоится 11 февраля

Благодаря игре «Удача в придачу» уже целый год сбываются самые заветные мечты покупателей «Евроопта». Их любимые звёзды эстрады становятся как нельзя близко, вот и в эту субботу, 11 февраля, своих обладателей найдут более 30 тыс. денежных призов, три роскошных автомобиля и главное – квартира в престижном жилом комплексе «Маяк Минска», который расположился около Национальной библиотеки и символа страны и вдоль главного проспекта Минска – проспекта Независимости.

Самых удачливых участников игры определит кумир миллионов – популярная российская певица – Валерия.

Розыгрыш призов 26 тура игры «Удача в придачу» от «Евроопта» состоится 11 февраля в 12:00, а площадкой, где развернётся красочное шоу, – традиционно выступит ТЦ «Е-Сити» на улице Денисовская, 8.

На глазах у всей Беларуси несравненная Валерия определит самые счастливые игровые коды этого тура и в прямом эфире лично поздравит каждого из главных победителей и, конечно же, порадует поклонников своими хитами. А чтобы наблюдать за праздничной программой было ещё интереснее, не забудьте и сами запастись игровыми кодами.

После того, как будут названы имена победителей 26 тура в «Е-Сити», в «Минск-Арене» состоится грандиозный концерт, с участием российской артистки для самых активных участников игры «Удача в придачу». Звезда представит нашумевшую программу, с которой выступала в Лондоне. Также свои лучшие песни, в сопровождении Президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина подарит зрителям популярный белорусский певец – Дмитрий Колдун. 10 тыс. самых активных покупателей «Евроопта» получат бесплатные пригласительные на это грандиозное шоу.