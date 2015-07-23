Полезные советы для хозяйки. Очищаем духовку от жирных пятен

Курица, овощи, рыба, пироги… Чего только не побывало в наших духовках! И, увы, не бесследно. Многочисленные загрязнения, с которыми очень сложно бороться, будем уничтожать средствами, которые найдутся у любой хозяйки.

На помощь с такими загрязнениями спешит нашатырный спирт. Он приведёт в чувство не только вас самих, но и вашу духовку. Им необходимо смочить стенки духовки и оставить на ночь. Утром жир легко смоется жирным средством.

Одним из самых простых и эффективных способов удаления загрязнений с поверхности духовки, является пар. Наберите в противень немного воды. Капните средство для мытья посуды. Нагрейте духовку до 150 градусов и оставьте на полчаса. Образовавшийся пар удалит жировой слой.

Для быстрого удаления пятен сгодится и обычный уксус. Им смачивают стенки дверцы духовки. Оставляют на 2-3 часа, после чего смывают разместившуюся грязь.

Разрыхлитель для теста еще один помощник в борьбе с жирными пятнами. Смочите поверхность и засыпьте разрыхлителем для теста. Через пару часов жир соберется в легкоудаляемые комочки.

Вымыть пригоревшую духовку поможет и соль. В 1,5 литрах воды разводят 1 кг. соли. Раствором смазывают духовку.