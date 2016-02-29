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Из Заславля в Минск?! Необычное приключение Графа в столице

29 февраля 2016 10:44
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Эта удивительная история приключилась в Заславле с ласковым псом по кличке Граф. 5-летняя немецкая овчарка с дружелюбным характером редко покидала пределы двора и всегда слушалась своего хозяина. Поведение, достойное аристократа.

То ли «графские замашки» дали о себе знать, то ли природное любопытство,  но наш четвероногий друг, вдруг, решил изменить своим привычкам и самостоятельно отправится на встречу большому неизведанному миру. Марина и ее свекры к такому готовы не были.

Но ожидания не оправдались. Наутро следующего дня было решено начать поиски. Волнение сменила паника. Домашние гадали,  как поведет себя их питомец в социуме, в новой для себя обстановке? Как отреагируют на пса прохожие?

В одночасье звонки стали обрывать телефон. История обрастала новыми свидетелями  собачьего странствия. А поверить рассказам очевидцев наши герои не могли, и продолжали поиски уже и через социальные сети.

Такого поворота событий не ожидал никто!  Из Заславля в Минск?! В голове не укладывалось, но в том, что это был их любимый Графин сомнений не оставалось. В питомнике выяснилось: собака обаяла всех сотрудников и «заслужила» себе отдельные апартаменты  и бесплатные медицинские процедуры. Встрече с хозяевами, Граф, безусловно, был рад! Но осознав, что его приключение закончилось, с опущенной головой проследовал в машину и с тоской, глядя в окно автомобиля, провожал огни большого города.

Граф путешествовал по Минску на троллейбусе, его даже угощали обедом в кафе. А вскоре добрый незнакомец доставил четвероного туриста в питомник.

Благодаря этой истории семья Чаплинских уяснила одну простую истину: мир – не без добрых людей

И только глядя в эти игривые глаза, кажется, что эта история кое кого так ничему и не научила.

# Человек и животные # Фотофакт # Необычное # Марина Чаплинская # Елена Чаплинская

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